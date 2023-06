PS5 : Sony lance enfin le cloud gaming, comment tester ?

Sony révolutionne le monde du gaming avec le lancement tant attendu de la PS5 et son incursion dans le domaine du cloud gaming.

Cette avancée technologique permet aux joueurs d’accéder à une vaste bibliothèque de jeux via Internet, sans avoir à les télécharger ou à les installer localement. Le cloud gaming offre ainsi une expérience de jeu plus fluide et plus pratique. Mais comment les utilisateurs peuvent-ils tester cette fonctionnalité excitante sur leur PS5 ?

Cloud gaming : comment Sony prévoit-il le streaming des jeux PS5 ?

Sony pourrait éventuellement rendre possible la diffusion en continu des jeux PS5 sur des dispositifs tels que le Project Q. En revanche, cela nécessiterait une accessibilité préalable de cette fonctionnalité. Heureusement, des indications laissent penser que des mesures préliminaires sont en train d’être prises.

Actuellement, l’entreprise procède à des expérimentations pour permettre aux abonnés du PlayStation Plus Premium de profiter de jeux PS5 en streaming. Ce service comprend à la fois les titres du catalogue PS Plus et les jeux PS5 numériques compatibles possédés par les joueurs. Vous aurez donc besoin de votre console PS5. Cependant, cette méthode vous dispensera de télécharger les jeux et de libérer de l’espace précieux sur votre disque dur.

Par ailleurs, le projet se trouve toujours à ses débuts. Sony révélera davantage de détails concernant la date de lancement et d’autres informations après la phase de test.

Normalement facturé à 15 dollars par mois, le PlayStation Plus Premium permet déjà aux utilisateurs de profiter du streaming de jeux. Cela est disponible pour les PS3, PS4 et des classiques. Il est tout autant envisageable de jouer à ces jeux en streaming sur un ordinateur.

Découvrez le Project Q : PS5 et cloud gaming réuni pour une expérience immersive !

Le Project Q est équipé d’un écran de 8 pouces qui dispose de commandes similaires à celles du DualSense. Jusqu’à présent, on a confirmé que l’appareil sera capable de se connecter en temps réel à une PlayStation 5 que vous possédez.

Contrairement à la pratique occasionnelle de Microsoft avec son Game Pass, il convient de souligner que les jeux exclusifs ne seront pas immédiatement disponibles en streaming dès leur sortie. Selon Nick Maguire, responsable des abonnements, les titres internes seront toujours rendus disponibles hors du service en premier lors de leur publication. Selon lui, l’approche en cours est efficace. Celle-ci implique le transfert des jeux vers le Premium avec un délai d’un an ou plus. En outre, l’objectif de l’entreprise est d’atteindre un maximum de ventes. L’inclusion des jeux numériques que vous avez laisse entendre qu’il est possible que certains jeux soient accessibles en streaming dès leur lancement.

PlayStation has announced that it's allowing PS Plus Premium members to stream some PS5 games they own from the cloud, beating Xbox Cloud Gaming to the punch. https://t.co/I5pNXxE9Yi #Xbox #PlayStation — Jez (@JezCorden) June 14, 2023

Jeu basé sur le cloud : une révolution pour les entreprises de jeux vidéo !

L’utilisation du cloud gaming offre de nombreux avantages aux entreprises de jeux vidéo. En premier lieu, il permet aux joueurs d’accéder à des jeux sans nécessiter l’achat d’une console de jeu onéreuse ou d’un ordinateur puissant. Cette démarche élargit considérablement le potentiel d’audience. De plus, cela permet aux entreprises de toucher un public plus vaste. Le cloud gaming offre une flexibilité accrue en permettant aux joueurs d’accéder à leurs jeux depuis n’importe quel appareil connecté à Internet.

Par ailleurs, les entreprises peuvent également profiter de la capacité de mise à l’échelle du cloud. Cela est devenu possible, car elles peuvent facilement augmenter la capacité des serveurs en fonction de la demande. Enfin, le cloud gaming permet aux entreprises de mettre à jour et d’améliorer les jeux en temps réel. Par ailleurs, cela pourrait offrir aux joueurs un contenu et des fonctionnalités régulièrement actualisés, tout en réduisant les coûts liés à la distribution physique.