Personal Computer : le « Claude Cowork » de Perplexity est enfin accessible à tous

Perplexity rend enfin son application Mac accessible au grand public. Et, avec une fonctionnalité intégrée qui attire particulièrement l’attention : Personal Computer.

Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un système d’agent IA qui fonctionne directement sur votre Mac. Et ce, en toute autonomie.

Vous lui confiez une tâche, et il s’occupe du reste. Vous n’intervenez que lorsqu’une validation est nécessaire. Son fonctionnement rappelle celui de Claude Cowork, capable lui aussi de gérer des tâches directement sur votre machine.

Bref, l’application Mac de Perplexity est déjà disponible pour tous les utilisateurs, avec des fonctions essentielles comme la recherche, les pièces jointes et la dictée.

Elle n’est toutefois pas encore proposée sur l’App Store. Il faut donc la télécharger directement depuis le site de Perplexity.

Que peut faire le Personal Computer de Perplexity pour vous ?

Si vous avez déjà perdu une heure à jongler entre plusieurs applications, à chercher un fichier ou à extraire manuellement des informations, l’ordinateur personnel de Perplexity a été pensé pour répondre exactement à ce problème.

Il permet d’accéder à vos fichiers locaux, aux applications natives de macOS, aux outils connectés et au Web. Le tout en même temps.

Vous n’avez qu’à ouvrir vos Notes, appuyez sur CMD et demandez-lui de gérer votre liste de tâches. L’outil identifie chaque élément et s’en occupe. Il peut aussi vous aider à nettoyer un dossier désorganisé et à trier tous les fichiers dans des dossiers de projet correctement nommés.

Notez d’ailleurs qu’il fonctionne en continu, même lorsque vous n’êtes pas devant votre machine. Vous pouvez lancer une tâche depuis votre iPhone, et les agents continuent de travailler sur votre Mac à la maison.

Et bien sûr, bien que Personal Computer de Perplexity soit autonome, vous restez au contrôle. Le système ne prend pas de décisions importantes sans vous consulter, et chaque action peut être annulée.

Il est également possible de valider certaines actions depuis n’importe quel appareil.

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