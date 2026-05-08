OpenAI sort (enfin) l’extension Codex pour Chrome (mais il y a un hic)

Bonne nouvelle pour les développeurs : OpenAI déploie une extension Chrome pour Codex ! Elle permet à l’agent IA de fonctionner directement depuis le navigateur. Et devinez quoi ? L’outil est à la fois compatible avec macOS et Windows.

OpenAI a annoncé le lancement hier, le 7 mai. Les premiers retours sont particulièrement enthousiastes. L’équipe a même décrit l’outil comme un véritable « miracle » mettant en avant son intégration naturelle entre les tâches de développement et les actions quotidiennes réalisées dans le navigateur.

Malheureusement, l’extension Chrome de Codex n’est pas encore accessible aux utilisateurs européens et britanniques. La version compatible avec Firefox se fait aussi attendre visiblement.

Codex now works directly in Chrome on macOS and Windows.



It’s even better at working with apps and sites in Chrome, and now works in parallel across tabs in the background without taking over your browser.



To get started, install the Chrome plugin in the Codex app. pic.twitter.com/pjtHd9gC69 — OpenAI (@OpenAI) May 7, 2026

À quoi sert l’extension Codex pour Chrome ?

L’extension permet à Codex d’utiliser directement Chrome pour effectuer des tâches nécessitant une session déjà connectée. Elle est particulièrement utile lorsque l’agent IA doit accéder à des plateformes. Genre, LinkedIn, Salesforce, Gmail ou encore des outils internes d’entreprise.

Codex peut aussi effectuer des recherches, remplir des formulaires, consulter des tableaux de bord ou encore gérer plusieurs tâches en parallèle sur plusieurs onglets.

Un développeur affirme par exemple avoir fait passer son navigateur de 77 à 42 onglets après que Codex a détecté et fermé les doublons. Une petite révolution pour tous ceux dont Chrome ressemble parfois à une collection infinie d’onglets abandonnés.

Bien sûr, l’extension demande systématiquement une confirmation avant d’accéder à des sites, consulter l’historique ou télécharger et envoyer des fichiers.

À noter que l’agent IA change automatiquement d’outil selon ce qu’une tâche demande. Selon OpenAI, il utilise des plugins lorsqu’un service possède une intégration dédiée.

Il passe par Chrome quand il a besoin d’accéder à un navigateur déjà connecté à vos comptes. Et il s’appuie sur le navigateur intégré à l’application pour les environnements locaux.

OpenAI précise qu’il ne conserve pas un historique complet de toutes les actions réalisées par Codex dans Chrome via l’extension. L’entreprise enregistre uniquement les éléments utilisés dans le contexte de l’agent IA.

Par exemple, le texte consulté sur une page, les captures d’écran, les appels d’outils, les résumés ou encore les messages intégrés à la conversation.

Les paramètres de confidentialité et de contrôle des données de ChatGPT et Codex s’appliquent également aux contenus traités par l’extension.

OpenAI recommande donc d’éviter de transmettre des informations confidentielles ou très sensibles pendant les tâches effectuées dans le navigateur. Sauf bien sûr en cas de réelle nécessité et avec une vérification attentive des actions demandées.

Il faut cependant comprendre que le fonctionnement du navigateur dépend du réglage « Mémoires Codex ». Lorsque cette option est activée, Codex peut s’appuyer sur les informations enregistrées dans ses mémoires pendant l’utilisation de Chrome.

En revanche, si les mémoires sont désactivées, l’agent utilise le navigateur sans tenir compte de ces données enregistrées.

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