Meta : une IA pourrait bientôt faire votre shopping sur Instagram à votre place

Avouons-le, il y a quelque chose de satisfaisant à savoir qu’un colis est déjà en route alors qu’on ne fait absolument rien. Et c’est précisément ce frisson que Meta voudrait automatiser avec une IA capable de faire du shopping sur Instagram à votre place.

Pendant des années, Meta a perfectionné l’art de vous montrer exactement ce que vous n’aviez pas prévu d’acheter. Maintenant, le géant américain voudrait aller encore plus loin en confiant directement votre shopping sur Instagram à une IA dite agentique. Oui, cette dernière agit en toute autonomie. Elle peut chercher un produit, comparer les prix, interagir avec des services et finaliser un achat. Votre panier pourrait bientôt se remplir sans même que vous touchiez l’écran. Intéressant, n’est-ce pas ?

Pour rappel, Meta développe actuellement un nouvel outil basé sur un modèle baptisé Muse Spark. En interne, Meta testerait aussi un projet baptisé Hatch. Cet agent IA serait capable d’utiliser plusieurs applications et services, comme un véritable assistant numérique avancé.

L’idée n’est plus simplement de demander à une IA de résumer un texte ou d’écrire un message. Ces nouveaux agents veulent prendre le contrôle de certaines tâches numériques du quotidien. Et forcément, Instagram apparaît comme le terrain idéal pour pousser encore plus loin le shopping piloté par l’IA chez Meta.

Meta is developing a new, always-on AI agent codenamed "Hatch," designed to act as an autonomous personal assistant directly integrated into its social ecosystem. https://t.co/A5VIsifPF0 pic.twitter.com/ZqjZAy446W — Wes Roth (@WesRoth) May 8, 2026

Il faut dire que l’application est déjà devenue un immense centre commercial déguisé en réseau social. Avec les influenceurs, les recommandations algorithmiques, les boutiques intégrées et les publicités ultra-ciblées, Instagram pousse déjà très fort à la consommation. Ajouter une IA capable de chercher le meilleur casque audio à moins de 200 euros ou la robe vue dans telle vidéo semble presque être l’étape logique suivante.

Meta testerait d’ailleurs Hatch avec plusieurs plateformes tierces comme DoorDash ou Reddit. L’objectif serait de créer un agent capable de naviguer entre différents services sans intervention constante de l’utilisateur.

Entre confort ultime et immense machine à recommandations

Bien sûr, l’idée peut séduire. Pouvoir gagner du temps, éviter les comparaisons interminables ou déléguer certaines recherches peut sembler pratique. Après tout, beaucoup utilisent déjà Instagram comme moteur de découverte pour leurs achats. Le réseau sait ce que vous regardez, ce que vous aimez et parfois même ce que vous envisagez d’acheter avant vous.

Mais c’est précisément là que le sujet devient un peu moins confortable. Parce que confier son shopping sur Instagram à une entreprise dopée à la publicité ciblée soulève forcément des questions.

Une IA chargée d’acheter à votre place pourrait-elle vraiment rester neutre dans ses recommandations ? Difficile de ne pas imaginer un système favorisant certains produits, partenaires ou contenus sponsorisés au passage.

Le contexte autour de Meta ajoute aussi une couche supplémentaire au dossier. L’entreprise aurait récemment tenté de racheter Manus, une startup spécialisée dans les agents IA. Une opération estimée à près de 2 milliards de dollars, finalement bloquée par les autorités chinoises. De ce fait, Meta semble aujourd’hui accélérer le développement de ses propres solutions en interne.

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