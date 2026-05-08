Au-delà de ChatGPT : les outils d’IA les plus utilisés dans les bureaux français

L’IA prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, et plus particulièrement dans nos bureaux. Bien que ChatGPT soit souvent cité comme la référence en matière d’IA générative, aujourd’hui, de nombreux outils d’intelligence artificielle rivalisent avec le géant américain et prennent une place de plus en plus importante dans les bureaux des français. Quels sont ces outils ? Comment sont-ils utilisés ? Retrouvez sans attendre un panorama clair et pratique des outils d’IA les plus utilisés par les entreprises françaises.

1. Les assistants conversationnels

En France, l’adoption de l’intelligence artificielle progresse rapidement, même si elle reste inégale selon les secteurs. Selon un sondage réalisé par l’Ifop, 43 % des français déclarent utiliser les IA génératives au travail. Pour 29 % de ces actifs, leur productivité et leur efficacité auraient augmenté de plus de 40 % grâce à ces nouveaux outils.

Parmi les IA génératives, les assistants conversationnels généralistes restent les solutions les plus utilisées en entreprise. Selon la même étude, ChatGPT d’OpenAI reste à 72 % l’outil utilisé par la plus grande majorité des utilisateurs. Viennent ensuite Gemini (20 %), Copilot (12 %), Mistral (6 %) et l’IA chinoise Deepseek.

Ces assistants IA généralistes sont très vite devenus incontournables dans les bureaux :

ChatGPT (OpenAI) : largement utilisé pour la rédaction d’e-mails, de contenus marketing, de rapports ou encore pour l’analyse d’informations.

largement utilisé pour la rédaction d’e-mails, de contenus marketing, de rapports ou encore pour l’analyse d’informations. Gemini (Google) : particulièrement présent dans les entreprises équipées de la suite Google Workspace.

particulièrement présent dans les entreprises équipées de la suite Google Workspace. Microsoft Copilot : très utilisé dans les grandes entreprises et administrations grâce à son intégration dans Word, Excel et Outlook.

très utilisé dans les grandes entreprises et administrations grâce à son intégration dans Word, Excel et Outlook. Mistral AI : de plus en plus adopté par des organisations françaises soucieuses de la souveraineté des données.

2. Les meilleures IA pour la productivité

L’IA est maintenant utilisée par de nombreux outils de productivité, qui aident les professionnels au quotidien. Ces solutions font partie des plus courantes dans cette catégorie :

Notion AI : ce logiciel est très populaire dans les startups et auprès des équipes marketing. Il aide à structurer l’information et automatise la documentation.

ce logiciel est très populaire dans les startups et auprès des équipes marketing. Il aide à structurer l’information et automatise la documentation. Motion : il permet de planifier automatiquement les tâches en fonction des priorités données.

il permet de planifier automatiquement les tâches en fonction des priorités données. Clockwise : grâce à un planificateur intelligent, cet outil pratique facilite la gestion et la planification des agendas.

3. Les meilleurs outils d’analyse de données

L’IA a profondément transformé la manière dont les entreprises françaises exploitent leurs données. Ces outils connectés permettent de passer d’une analyse descriptive à une prise de décision assistée par l’IA, un atout stratégique pour les entreprises d’aujourd’hui.

Parmi les solutions les plus utilisées :

Microsoft Copilot : intégré aux outils bureautiques, il permet d’analyser des tableaux complexes en langage naturel. Très répandu dans les grandes entreprises et les administrations françaises, il simplifie l’accès aux données pour les non-experts.

intégré aux outils bureautiques, il permet d’analyser des tableaux complexes en langage naturel. Très répandu dans les grandes entreprises et les administrations françaises, il simplifie l’accès aux données pour les non-experts. Power BI : cet outil transforme des données brutes en tableaux de bord interactifs. Il est largement utilisé dans les secteurs de la finance et de la logistique.

4. Les solutions françaises et open-source

Face aux géants américains, les entreprises françaises s’intéressent de plus en plus aux alternatives locales ou open-source, notamment pour des raisons de souveraineté et de conformité réglementaire.

Deux solutions se distinguent particulièrement dans cette catégorie :

Mistral AI : il s’agit aujourd’hui du principal concurrent européen des modèles américains. Cette IA française propose des modèles de langage performants et adopte une approche plus ouverte et plus transparente, qui intéresse particulièrement les grandes entreprises et les administrations. Sur Mistral, les données sont traitées et hébergées en Europe.

il s’agit aujourd’hui du principal concurrent européen des modèles américains. Cette IA française propose des modèles de langage performants et adopte une approche plus ouverte et plus transparente, qui intéresse particulièrement les grandes entreprises et les administrations. Sur Mistral, les données sont traitées et hébergées en Europe. Hugging Face : c’est une autre plateforme open-source de plus en plus utilisée par les entreprises françaises. La plateforme permet aux entreprises d’accéder à des milliers de modèles d’IA et de développer et personnaliser leurs propres solutions, pour un usage parfaitement adapté à leurs besoins.

5. Les meilleurs outils IA marketing et créatifs

Dans les métiers créatifs, l’IA est aussi très appréciée. Ces outils sont particulièrement utilisés :

Midjourney : cet outil permet de générer des images de haute qualité à partir de simples descriptions. Il est souvent utilisé pour les campagnes de marketing et aide à illustrer facilement tous types de concepts graphiques.

cet outil permet de générer des images de haute qualité à partir de simples descriptions. Il est souvent utilisé pour les campagnes de marketing et aide à illustrer facilement tous types de concepts graphiques. Jasper : cette IA est spécialisée dans la rédaction marketing automatisée. Elle aide de nombreux professionnels du marketing dans la création de contenus optimisés, et est aujourd’hui particulièrement appréciée par les marketeurs français.

cette IA est spécialisée dans la rédaction marketing automatisée. Elle aide de nombreux professionnels du marketing dans la création de contenus optimisés, et est aujourd’hui particulièrement appréciée par les marketeurs français. Canva AI : c’est la version de Canva qui intègre des fonctionnalités IA. Cet outil est une solution incontournable chez les créatifs, en particulier pour son accessibilité et son côté très intuitif.

Les meilleurs conseils pour utiliser l’IA en toute sécurité

Bien que très pratiques, les outils basés sur l’IA peuvent collecter de nombreuses informations parfois stratégiques pour les entreprises. Afin d’assurer la protection de ces données, il est conseillé d’utiliser un VPN lorsque vous utilisez ces outils, en choisissant le meilleur VPN disponible pour une protection optimale contre l’interception de votre connexion.

Par précaution, il est aussi recommandé d’éviter le partage de données sensibles sur ces plateformes, de vérifier les politiques de confidentialité de celles que vous avez l’habitude d’utiliser, et de choisir les versions professionnelles lorsqu’elles sont proposées.

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