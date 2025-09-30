Final Fantasy 7 Remake 3 : on a de nouvelles infos, elles vont diviser

Final Fantasy 7 Remake 3 promet une expérience bien différente des deux premiers volets. Mais ce virage audacieux ne fera pas que des heureux.

Final Fantasy 7 Remake 3 n’a pas encore de date de sortie, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Le directeur Naoki Hamaguchi a profité du Tokyo Game Show pour en dire plus. Et selon lui, ce troisième volet de la trilogie annonce de grands changements. C’est un pari risqué, car si certains joueurs se réjouissent de ce virage, d’autres redoutent déjà d’être déroutés.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Quel est ce changement sur Final Fantasy 7 Remake 3 ?

Les gamers le savent bien. Le premier, Final Fantasy 7 Remake, proposait une expérience très linéaire, centrée sur l’histoire. L’accent était mis sur la narration.

Le second, FF7 Rebirth, a pris un virage différent. Le monde s’est ouvert, l’aventure a gagné en liberté et les joueurs ont pu explorer davantage. Mais pour le troisième volet, Square Enix promet de pousser encore plus loin cette dynamique.

« Pour le troisième jeu, on ne veut cependant pas proposer exactement la même formule que dans Rebirth », comme l’explique Hamaguchi.

Mais alors, quel est ce fameux gros changement ? Selon Hamaguchi, FF7 Remake 3 offrira une « expérience de gameplay fraîche ». Et non, ce n’est pas un simple test. À en croire les infos de Hamaguchi, une build est déjà prête pour rendre possible cette nouvelle expérience de jeu.

Naoki Hamaguchi says that for the third and final part of the FFVII Remake series, which is currently in development, they are working to bring all the stories told so far together for an epic culmination that will leave a lasting impression on players! (SE, 9/29) pic.twitter.com/SPcWq0sEN3 — Shinra Archaeology Department (@ShinraArch) September 29, 2025

Que les fans se rassurent

Pas sûr que tout le monde soit ravi de voir Final Fantasy 7 Remake 3 prendre un virage différent. Certains joueurs seront conquis, d’autres plus sceptiques, et c’est normal.

Mais ce qui suit devrait rassurer presque tous les gamers. En effet, toujours selon Hamaguchi, le développement du dernier volet de la trilogie avance bien. Il pourrait même être montré bientôt.

Pourtant, il ne sortira pas avant 2026 ou 2027. Or, quand il sera là, il sera multi-plateformes, disponible sur PS5, PC, Xbox Series et même la future Nintendo Switch 2. C’est une stratégie que Square Enix veut appliquer aussi aux autres jeux de la franchise.

Quoi qu’il en soit, la hype est là, mais chacun devra juger si ce nouveau virage est une bonne idée.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.