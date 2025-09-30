Electronic Arts racheté par l’Arabie Saoudite : FIFA en djellaba et Battlefield islamiste ?

55 milliards de dollars, une transaction record et une tempête d’interrogations : que deviendront FIFA, Battlefield ou Les Sims sous pavillon saoudien ? Derrière le deal, se cache bien plus qu’un simple investissement financier : l’entertainment devient un champ de bataille du soft power.

Vous avez déjà imaginé Mbappé poser fièrement en djellaba sur l’écran d’accueil de FIFA ? Ne riez pas trop vite : avec le fonds souverain saoudien désormais propriétaire d’EA, la blague pourrait un jour prendre des allures de teaser marketing.

Le football est l’arme culturelle numéro un du royaume : Cristiano Ronaldo, Neymar ou Mané ont déjà rejoint les clubs saoudiens à coups de millions.



Et demain, pourquoi ne pas retrouver des stades de Riyad ou Djeddah dans EA Sports FC, aux côtés de la Champions League ? La tentation de mettre en avant le championnat local sera grande, d’autant que FIFA/EA Sports FC génère déjà l’essentiel du cash-flow du studio.

Le jihad dans Battlefield 7 ?

Imaginez un mode « Campagne » où l’ennemi n’est plus une puissance fictive d’Europe de l’Est, mais… un vague Occidental libéral. Le simple scénario glace d’avance les fans de Battlefield.

La franchise militaire d’EA est une mine à polémiques : choix des factions, théâtres de guerre, récits historiques.



Sous influence saoudienne, certains craignent une réécriture narrative : exit les zones sensibles du Moyen-Orient, bonjour les conflits « alternatifs » où l’allié inattendu devient… Riyad.



Trop gros ? Peut-être. Mais quand on sait que le fonds souverain a déjà financé Ubisoft pour un DLC d’Assassin’s Creed Mirage situé à AlUla, l’hypothèse d’une « géopolitique du jeu vidéo » ne paraît plus si absurde.

55 milliards de dollars : le gaming est le nouveau pétrole

Quand certains investissent dans des pipelines, Riyad préfère miser sur les loot boxes. Le deal EA atteint 55 milliards de dollars, soit 210 dollars par action. Une prime de 25 % par rapport au cours de Bourse avant annonce.

La structure est lourde : 36 milliards en capitaux propres et 20 milliards de dettes via JPMorgan, dont 18 milliards dès la clôture prévue en FY27. EA sera retiré de la cote et deviendra une société privée, sous contrôle direct de ses investisseurs.

Ce rachat s’inscrit dans le plan géant du PIF : 38 milliards de dollars fléchés vers le jeu vidéo via Savvy Games Group. Déjà actionnaire de Nintendo, Take-Two, Embracer, Capcom, le fonds consolide sa mainmise. Le jeu vidéo devient le nouveau pétrole… sauf qu’il se télécharge en 4K.

EA : une machine à cash déjà sous pression

On disait « It’s in the game ». Demain, ce sera peut-être « It’s in the debt ».

EA avait déjà serré la vis en 2025 : 300 licenciements, fermeture de studios comme Cliffhanger, annulation du jeu Black Panther. Les franchises phares – FIFA, Apex, Les Sims, Battlefield, Bioware – représentent la colonne vertébrale financière.

Avec 20 milliards de dettes sur le dos, les nouveaux actionnaires exigeront des cash-flows constants. On peut s’attendre à davantage de microtransactions, moins d’expérimental. Les Sims 5 pourraient devenir une marketplace d’objets virtuels sponsorisés par Riyad.

Soft power, image et propagande déguisée

Après le foot, la boxe, la Formule 1, voici venu le temps du « gamewashing ». Le PIF, présidé par Mohammed ben Salmane (MBS), poursuit sa stratégie : améliorer l’image du royaume par la culture et le divertissement.

Le problème : la réputation internationale du prince héritier, pointé du doigt par la CIA dans l’affaire Khashoggi et critiqué pour les violations des droits humains. Si EA devient un porte-voix indirect de cette diplomatie pixelisée, les accusations de propagande pourraient exploser.

Ubisoft a déjà ouvert la voie avec Assassin’s Creed Mirage : un DLC gratuit situé à AlUla, financé en partie par Riyad. Demain, verra-t-on une map « Djeddah Skyline » dans Apex Legends ?

Des garde-fous… mais jusqu’où ?

Les gendarmes de l’Occident ne sont pas dupes : l’acquisition doit passer sous les radars des autorités américaines et européennes, avec potentiellement des clauses de non-ingérence. Andrew Wilson reste PDG d’EA, les équipes créatives conservent les rênes – du moins officiellement.

Autre garde-fou : la communauté. Entre streamers, journalistes et joueurs, la moindre tentative de propagande serait exposée en quelques heures. Un risque réputationnel colossal pour EA… et pour Riyad.

Mais le vrai pouvoir reste économique : en devenant privée, EA ne devra plus rendre de comptes aux marchés, mais bien à ses actionnaires. Et ceux-là ne s’embarrassent pas toujours de liberté créative.

Le joystick comme arme diplomatique

Electronic Arts n’est plus seulement un éditeur de jeux. C’est désormais un symbole : celui d’une industrie du divertissement happée par la géopolitique.

La question est simple : le joueur lambda s’en souciera-t-il ? Peut-être pas. Tant que FIFA reste fluide, que Battlefield reste explosif et que Les Sims continuent de meubler des cuisines virtuelles, l’origine des capitaux semblera secondaire.

Mais en creux, c’est bien un nouveau champ de bataille du soft power qui s’ouvre. Et si, entre deux parties de FIFA, un panneau publicitaire virtuel vous proposait des vacances à Riyad… seriez-vous vraiment surpris ?

