FC 26 : la Web App et Companion App enfin dispo, téléchargez-les

Oubliez le banc de touche, l’échauffement commence dès maintenant. La Web App et la Companion App de FC 26 sont enfin là. À vous de jouer !

Les fans le savent très bien. La Web App et la Companion App de FC 26 sont loin d’être un détail. Ces deux applis sont devenues incontournables pour plonger dans l’Ultimate Team avant même de toucher au jeu. Pour beaucoup, les télécharger n’est plus seulement une habitude. C’est un véritable rituel de rentrée. Alors, prêt à jongler avec la manette ?

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Web App et Companion App : pourquoi s’y mettre tout de suite ?

Avant toute chose, rappelons ce que sont la Web App et la Companion App pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ces termes. Ce sont des applications conçues pour gérer votre compte Ultimate Team à distance. Cela sans avoir besoin d’être connecté au jeu principal sur votre console ou PC.

Les deux applis offrent presque les mêmes fonctionnalités. Vous pourrez ainsi gérer vos équipes et vos tactiques. Il vous est aussi possible de personnaliser votre club, mais surtout de piloter le marché des transferts. C’est-à-dire acheter et vendre des joueurs.

Vous pouvez également ouvrir des packs pour dénicher de nouvelles cartes. Bref, tout ce qu’il faut pour préparer son mode Ultimate Team avant la sortie complète du jeu.

Et la différence alors ? Elle ne concerne que la plateforme. La Web App est la version navigateur, accessible depuis votre PC, tandis que la Companion App, c’est la version mobile. Elle est donc à installer sur votre smartphone (iOS ou Android) pour rester connecté partout.

Pourquoi s’y mettre dès maintenant ? Parce que ces applis donnent un vrai avantage sur la concurrence. Vous pouvez tester vos premiers DCE ou encore surveiller le marché. C’est aussi une occasion en or pour revendre vos cartes inutiles et accumuler des crédits. Un petit échauffement stratégique avant la grande sortie du jeu, en quelque sorte.

Pas besoin d’attendre longtemps pour mettre la main sur la Web App et Companion Web de FC26. La version PC est disponible depuis le 17 septembre 2025 à 19h (heure française). La version mobile, elle, arrive généralement 24 heures plus tard. Soit dans la soirée du 18 septembre.

Et pour le jeu en lui-même ? EA Sports FC 26 sort officiellement le 26 septembre. Pourtant, si vous avez l’édition avec accès anticipé, vous pouvez y jouer dès le 19 septembre.

Alors, comment télécharger la Web App ? Rien de plus simple. Il vous suffit de ressortir vos identifiants EA. Les mêmes que ceux utilisés sur l’épisode précédent. Et cerise sur le gâteau, vous n’avez pas besoin d’avoir précommandé le jeu. Même sans disque ni téléchargement, vous pouvez déjà poser les fondations de votre club.

Côté mobile, c’est tout aussi simple. La Companion App se récupère gratuitement sur l’App Store ou le Google Play Store. Une fois installée, un petit clic pour vous connecter avec vos identifiants EA. Et vous voilà aux commandes de votre club où que vous soyez.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.