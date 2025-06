Bubble.io : Et si tout le monde pouvait construire une application web ?

Forte de ses 4,7 millions d’utilisateurs à travers le monde, Bubble.io est devenue une référence incontournable du no-code. La plateforme permet de créer des applications web en quelques jours, sans la moindre compétence en programmation.

Quand 4,7 millions d’utilisateurs créent des apps sans coder

Bubble.io a vu le jour en 2012, porté par deux entrepreneurs, Emmanuel Straschnov et Josh Haas. Leur ambition : rendre la création d’applications web accessible au plus grand nombre. Plus de dix ans plus tard, le pari est largement tenu. La plateforme réunit aujourd’hui plus de 4,7 millions d’utilisateurs dans le monde.

Bubble simplifie tout : plus besoin de savoir coder pour créer une application. En assemblant des blocs visuels et en définissant des actions, chacun peut donner vie à son projet digital. Pas besoin de maîtriser JavaScript, Python ou SQL — tout repose sur une logique structurée, accessible à tous.

La plateforme adopte une approche complète, dite full-stack. Interface utilisateur, base de données, logique métier : tout se paramètre depuis une interface graphique intuitive.

Bubble permet de créer bien plus que de simples prototypes. De nombreuses applications conçues sur la plateforme sont aujourd’hui déployées à grande échelle. Certaines comptent des milliers d’utilisateurs actifs, d’autres génèrent déjà des revenus.

Bubble s’adresse autant aux entrepreneurs sans bagage technique qu’aux équipes produits en quête d’agilité. En abaissant les barrières traditionnelles liées au développement d’applications, il s’affirme comme une référence clé dans l’essor du « no-code ».

Du design à la base de données : tout créer en glisser-déposer

Bubble se distingue par son approche unifiée : toutes les fonctionnalités nécessaires à la création d’une application web sont réunies au sein d’une seule et même interface. Bien plus qu’un simple outil de design, il offre un environnement complet, pensé pour accompagner aussi bien les débutants que les développeurs expérimentés dans la réalisation de leurs projets.

Sur Bubble, le développement d’une application s’effectue grâce à un système intuitif de glisser-déposer. L’utilisateur construit l’interface en assemblant des éléments visuels — boutons, champs de texte, images, menus — qu’il peut ensuite configurer pour réagir à des actions spécifiques : clics, envois de formulaires, changements d’état, etc.

Bubble intègre également un système de gestion de données dans son interface. Il n’est donc pas nécessaire de connecter une base externe ou de multiplier les outils tiers. Les données — utilisateurs, produits, commandes, etc. — sont organisées dans des tableaux lisibles et structurés. La création de relations entre les différentes entités se fait de manière graphique, sans codage.

L’un des atouts majeurs de Bubble réside aussi dans sa capacité à se connecter facilement à des services externes. Grâce au module « API Connector », il est possible d’intégrer des outils comme Stripe pour les paiements, Google Maps pour la géolocalisation, ou encore Airtable pour la gestion de bases de données avancées.

En somme, Bubble simplifie radicalement le développement web. Il démocratise l’accès à la création d’applications, en éliminant les barrières techniques traditionnelles. Que l’on souhaite créer un prototype rapide ou lancer un produit complet, la plateforme offre une profondeur rarement égalées dans l’univers des outils no-code.

Bubble : simplicité, rapidité et coût maîtrisé

Sur Bubble, tout va vite. D’après les estimations de la plateforme, il est possible de lancer un projet comparable à Twitter ou Airbnb en moins d’une semaine. Il ne s’agit évidemment pas de répliques complètes, mais de versions fonctionnelles.

Pour ceux qui n’ont jamais codé, c’est une vraie découverte. Si vous savez utiliser Excel ou Google Sheets, vous pouvez déjà vous en sortir. Pas de code à écrire : tout fonctionne avec des blocs qu’on assemble.

Le plan gratuit permet de tester la plateforme et d’en comprendre le fonctionnement sans dépenser un centime. Pour aller plus loin, le plan Starter débute autour de 30 dollars par mois. Un coût largement inférieur à celui d’un développeur freelance ou d’une équipe technique. Et surtout, tout est inclus : hébergement, base de données, sécurité SSL… Aucun frais caché.

Ce modèle économique change complètement la donne. Avant, il fallait apprendre à coder ou payer un développeur. Avec Bubble, on peut passer d’une idée à une version testable en quelques jours. Sans gros budget, ni compétences techniques.

Et si votre projet grandit ? La plateforme propose aussi des offres plus avancées, incluant des plans entreprise.

Bubble, une plateforme portée par sa communauté et ses outils

Bubble ne se résume pas à une simple plateforme de développement sans code. C’est un écosystème vivant, une plateforme animée par une communauté engagée. Forums spécialisés, chaînes YouTube, groupes Facebook, blogs techniques… l’entraide est partout. Les utilisateurs y partagent leurs projets, leurs erreurs, leurs astuces et leurs réussites. Une mine d’or pour les débutants, qui y trouvent réponses et inspiration.

Pour aller plus loin, Bubble propose sa propre académie officielle. On y trouve des tutoriels, des exercices pratiques et même des certifications. Le tout reste accessible, sans jargon inutile, mais suffisamment structuré pour progresser rapidement. Même les utilisateurs avancés peuvent y découvrir des conseils pointus.

L’écosystème Bubble est par ailleurs enrichi par une vaste bibliothèque de plugins. Plus de 800 extensions permettent d’intégrer facilement des fonctionnalités clés : cartes interactives Google Maps, notifications push, authentification sécurisée, et bien d’autres encore. Certains plugins sont gratuits, d’autres payants.

Les templates prêts à l’emploi sont un autre atout de taille de Bubble. Que l’on veuille créer un CRM, une marketplace ou une application SaaS, tout est déjà préconfiguré. Il suffit de choisir un modèle et de l’adapter à son projet. Un gain de temps considérable, quand on veut aller très vite.

Enfin, la plateforme entretient activement l’esprit communautaire à travers de nombreux événements réguliers : webinaires interactifs, rencontres entre utilisateurs, hackathons collaboratifs, etc. Ces rendez-vous sont conçus pour encourager les échanges entre passionnés, débutants comme experts.

MVP, marketplace, CRM : panorama des applications possibles

Bubble est utilisé dans une grande variété de contextes, en particulier par les start-ups qui souhaitent concevoir rapidement un MVP (Minimum Viable Product) — autrement dit, une version initiale et simplifiée de leur application. L’objectif : valider une idée rapidement, sans mobiliser trop de ressources.

La plateforme permet également de créer des applications web interactives où chacun bénéficie de fonctionnalités adaptées. Par exemple, un vendeur peut publier une annonce dans ce type d’application. L’acheteur, de son côté, pourra envoyer un message ou effectuer un paiement en ligne… En somme, Bubble donne les moyens de créer une marketplace, dans l’esprit d’un “Leboncoin” ou d’un “Airbnb”, sans écrire une seule ligne de code.

Les petites entreprises utilisent Bubble pour concevoir des applications internes adaptées à leurs besoins : gestion de la relation client, organisation des plannings, suivi des formations… Autant de solutions qui, auparavant, nécessitaient l’intervention d’un développeur ou l’achat d’un logiciel coûteux.

Enfin, Bubble permet de créer facilement des applications e-commerce simples. Intégration d’un panier, paiement sécurisé, pages de présentation élégantes : tout se met en place rapidement, sans compétences techniques particulières.

Bubble, le seul outil no-code vraiment complet du marché ?

Bubble n’est pas seul dans le monde du no-code, mais il se distingue par sa capacité à tout regrouper sur une seule plateforme.

Webflow est idéal pour créer des sites vitrines ou des portfolios. Il offre un bon contrôle du design et intègre des outils comme un CMS ou un module e-commerce. Mais dès qu’on veut créer une vraie application avec des utilisateurs, des rôles ou des logiques conditionnelles, ses limites deviennent vite visibles.

Adalo et FlutterFlow sont faits pour des applis mobiles simples. Ils permettent de créer une interface, gérer la navigation, envoyer des notifications ou enregistrer des données. Mais pour des fonctionnalités plus avancées, comme des workflows complexes ou des droits d’accès personnalisés, ils manquent de flexibilité.

OutSystems et Mendix visent surtout les grandes entreprises. Ces outils permettent d’ajouter du code quand c’est nécessaire, ce qui les rend puissants mais aussi plus chers, plus complexes, et souvent réservés à des équipes techniques.

Bubble, lui, reste 100 % no-code. Il permet de créer des applications web complètes — avec base de données, logique métier, authentification, intégration d’API, etc. — sans écrire une seule ligne de code. C’est une solution accessible, abordable, et adaptée aussi bien aux indépendants qu’aux petites entreprises ou aux startups.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.