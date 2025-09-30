Apple a caché son propre ChatGPT dans ton iPhone : voici comment l’utiliser

Apple Intelligence fait beaucoup de bruit, mais derrière la façade officielle, l’iPhone cache un vrai trésor. Un modèle d’IA maison est déjà intégré et prêt à fonctionner sans Internet. Oui, Apple a littéralement son propre ChatGPT secret.

Apple a beau mettre en avant Apple Intelligence et ses fonctions limitées, les développeurs ont découvert un moteur bien plus puissant. C’est l’Apple Foundation. Grâce à des applis comme Locally AI, votre iPhone devient capable de répondre à vos questions, générer du texte ou organiser votre quotidien en restant totalement hors-ligne.

Apple Foundation : un ChatGPT déjà dans iOS 26

Avec iOS 26, Apple n’a pas seulement lancé Apple Intelligence. Un modèle de langage complet est déjà présent, l’Apple Foundation. Et la surprise, c’est qu’il est directement intégré dans votre iPhone.

Le Français Adrien Grondin l’a prouvé avec son appli Locally AI. L’interface rappelle ChatGPT. Vous posez une question, vous recevez une réponse. La différence, c’est que tout se passe en local sur la puce de l’iPhone. Une connexion Internet n’est donc pas nécessaire.

Sur un iPhone 17 Pro, les réponses arrivent en quelques secondes. Si Apple Intelligence est activé, le modèle est donc déjà là. Vous pouvez par exemple demander une recette, organiser un voyage ou rédiger un mail, et cela, même en mode avion.

Quelles applis profitent du modèle secret ?

Par ailleurs, grâce au framework Foundation Models présenté à la WWDC 2025, plein d’applis intègrent déjà cet Apple Foundation. Vous pouvez retrouver LookUp qui enrichit votre vocabulaire en créant des cartes visuelles avec l’origine des mots. Day One (journal perso) suggère des titres ou des idées d’écriture à partir de vos notes.

MoneyCoach analyse vos dépenses et propose automatiquement des catégories. Tasks détecte les habitudes et transforme une phrase dictée en une liste d’actions. Crouton transforme un texte de recette en étapes de cuisson claires. Dark Noise génère un paysage sonore à partir d’une simple description. CardPointers répond à vos questions sur vos cartes de crédit. Et le tout, toujours hors-ligne.

Toutefois, gardez en tête qu’Apple Foundation reste un petit modèle. Il n’arrive pas au niveau de GPT-5, Claude ou Llama 3.2. Ainsi, il n’y a pas d’images, parfois des refus bizarres de répondre, et surtout, il ne peut pas déclencher d’actions sur votre iPhone comme le ferait Siri. Son rôle est purement textuel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.