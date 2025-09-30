Sous-marin russe en Bretagne : un grave danger d’explosion ?

La nouvelle fait grand bruit et alimente les inquiétudes. Un sous-marin russe repéré au large de la Bretagne serait menacé d’explosion.

Vendredi 26 septembre, le Novorossisk, un sous-marin russe, a été repéré en surface au large de la Bretagne. Il était bien visible depuis la côte. C’est une apparition pour le moins inhabituelle, d’autant que l’appareil serait menacé d’une possible explosion. Bien sûr, les autorités ont aussitôt pris la situation au sérieux et réagi.

Le sous-marin russe face à une situation critique

Le Novorossiisk B-261 est un sous-marin russe de la classe Kilo. S’il a été retrouvé en surface, c’est qu’il serait en grande difficulté.

Alors, que s’est-il passé ? D’après la chaîne Telegram Tchéka-OGPU, le problème viendrait d’une fuite de carburant. Celui-ci se serait accumulé dans la cale, ce qui fait craindre un risque d’explosion à bord.

La situation est d’autant plus inquiétante que, toujours selon ces informations, l’équipage n’aurait ni pièces de rechange ni spécialistes capables de gérer une telle panne. Bref, impossible de réparer sur place.

La seule option est donc de vidanger la cale. Ainsi, le sous-marin russe se retrouve dans une impasse. S’il garde le carburant dans la cale, le risque d’explosion est bien réel. Mais s’il décide de le rejeter en mer, c’est une pollution marine quasi certaine.

Surveillé de près

Évidemment, une telle situation ne passe pas inaperçue. Le sous-marin russe est suivi de près par les forces de l’Otan, qui gardent un œil attentif sur chacun de ses mouvements.

Pour autant, certains experts veulent relativiser. Jean-Louis Vichot, ancien commandant de sous-marin, rappelle qu’il n’existe pour l’instant aucune confirmation visuelle d’un rejet de carburant en surface. De quoi tempérer les inquiétudes.

Toujours selon lui, le fait que Novorossiisk ait réussi à replonger laisse penser qu’il n’est pas totalement hors service. Une panne sérieuse, oui, mais pas forcément une défaillance irrémédiable.

Ce n’est toutefois pas la première fois que ce sous-marin attire l’attention au large de la Bretagne. En 2022 déjà, il avait été repéré dans la zone, escorté par le remorqueur Sergey Balk.

Reste que la situation actuelle interroge et inquiète. En attendant d’en savoir plus, espérons que le problème sera vite maîtrisé et qu’aucun incident grave, encore moins une explosion, ne surviendra.

