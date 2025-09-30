Assurance maladie : une grave arnaque se propage, faites très attention

Si ce courrier arrive dans votre boîte aux lettres, méfiez-vous, ce n’est pas l’Assurance Maladie mais une arnaque. Vous voilà prévenu !

Les autorités tirent la sonnette d’alarme face à une nouvelle arnaque liée à l’Assurance Maladie qui circule depuis cet été. Au premier coup d’œil, rien de bien inquiétant. Mais attention, les conséquences peuvent être lourdes.

Les fraudeurs savent se montrer convaincants et beaucoup tombent dans le piège sans s’en rendre compte. Alors, mieux vaut redoubler de vigilance pour éviter de se faire avoir.

Arnaque Assurance maladie : un faux courrier qui trompe facilement

« Depuis août 2025, une nouvelle escroquerie revêtant la forme d’un courrier de l’Assurance maladie circule dans nos boîtes aux lettres », prévient une agente de la police nationale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux samedi 27 septembre.

#Prévention | Vous avez peut-être découvert dans vos boites aux lettres un courrier de l’assurance maladie vous invitant à scanner un QR code pour sécuriser vos comptes.

⚠️ Soyez attentifs : il s’agit d’une nouvelle arnaque.



Hélène vous explique ⬇️ pic.twitter.com/ZGk1zFiFos September 27, 2025

Pour cette arnaque sur l’Assurance maladie, les fraudeurs savent ce qu’ils font. Ils misent sur la peur et l’urgence. Le courrier invite à scanner un QR code présenté comme un moyen de sécuriser votre compte Ameli. Beaucoup de personnes se laissent piéger.

En plus, le document a tout d’un vrai courrier de l’Assurance Maladie. Parce qu’il reprend parfaitement les codes visuels de l’organisme. C’est précisément ce qui rend l’arnaque si dangereuse.

Heureusement, certains détails permettent de la repérer. D’abord, l’enveloppe n’est pas affranchie, ce qui est déjà suspect pour un courrier officiel. Ensuite, et c’est un point essentiel, aucun nom d’assuré n’est mentionné.

Que risque-t-on vraiment ?

Vous vous dites peut-être qu’ un simple QR code, ce n’est pas bien grave. Sauf que tomber dans ce piège peut avoir de lourdes conséquences. En effet, ce QR code vous redirige vers un site frauduleux, conçu pour subtiliser vos données personnelles.

Et vous connaissez la suite, les arnaqueurs ne sont pas indulgents quand il s’agit de vider un compte en banque.

Alors, que faire face à cette arnaque sur l’Assurance Maladie ? La vigilance est le maître-mot. Si vous recevez ce courrier, ne scannez jamais le QR code. Et si le message arrive par mail ou par SMS, ne cliquez sur aucun lien suspect.

D’ailleurs, la Sécurité sociale insiste qu’elle ne contacte jamais ses assurés par courrier papier pour ce genre de démarche. Tous les échanges officiels passent uniquement par mail ou via le site officiel d’Ameli.

Et si vous avez déjà scanné le code QR ? N’attendez pas ! Contactez rapidement votre caisse primaire via ameli.fr. Pensez aussi à signaler l’arnaque sur la plateforme officielle du gouvernement.

En cas de doute, la CPAM reste à votre écoute, soit sur le site officiel d’Ameli, soit au numéro 36 46. Mieux vaut agir vite que subir les conséquences d’un compte piraté.

