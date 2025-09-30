Regarder une pub pour avoir du PQ : les toilettes publiques de l’enfer, bientôt chez vous

Dans certaines toilettes publiques chinoises, le PQ ne sort plus d’un simple rouleau, mais d’une machine qui exige un QR code et quelques secondes de pub. Un système conçu pour limiter le gaspillage et le vol de papier, un problème étonnamment sérieux dans le pays.

La Chine, officiellement communiste, mais terriblement inventive côté business, ne cesse de surprendre. Ces dernières années, la prospérité et la concurrence ont ouvert la voie à des solutions parfois pratiques, parfois complètement décalées. Le dernier exemple en date, c’est un distributeur de PQ qui ne se déclenche qu’après avoir payé quelques centimes ou regardé une pub.

PQ Chinois : scannez, regardez, essuyez

Une vidéo, diffusée par China Insider, montre une femme confrontée à ce système. Il n’y a pas de rouleau en libre-service, mais un distributeur qui attend votre validation numérique.

Il faut d’abord scanner le QR code. Ensuite choisir votre option. Soit, vous payez quelques centimes, soit vous regardez une pub de quelques secondes et tout de suite après, un petit paquet de PQ tombe dans la machine.

Mais pourquoi cette technologie étrange ? En Chine, le PQ public est une denrée à surveiller. Depuis des années, dans les parcs touristiques ou certaines toilettes urbaines, les stocks disparaissent mystérieusement. Et ce n’est pas à cause des touristes de passage, mais des habitants eux-mêmes. Ces derniers profitaient des rouleaux de PQ gratuits pour remplir leurs sacs.

Un employé de service, cité par le New York Times en 2017, disait même que « Ceux qui volent du papier toilette sont cupides. Le papier toilette est un bien public. Nous devons prévenir le gaspillage. ». Ce comportement s’explique aussi par un héritage de pauvreté. Ainsi, beaucoup de familles, habituées à manquer, ont pris l’habitude de stocker ce qui était disponible.

Par ailleurs, la règle implicite dans ce pays reste encore souvent le BYOTP ou Bring Your Own Toilet Paper. Autrement dit, prévoyez vos propres réserves. Ainsi, les rares toilettes publiques qui offrent du PQ deviennent des cibles.

Du coup, la technologie publicitaire fait office de solution intermédiaire. Comme ça on évite le gaspillage et les vols. C’est également une petite touche de business numérique pour rentabiliser la chasse au rouleau.

