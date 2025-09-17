Explosion mystère dans le Tarn : un énorme boom fait trembler les murs

Mardi matin, peu avant 10h, le Tarn a été secoué par un bruit « boom » terrifiant. Vitres tremblantes, chiens paniqués… et pourtant, pas d’explosion catastrophique à signaler.

Les habitants de Rabastens, Puylaurens, Cagnac-les-Mines et même d’Albi ont tous entendu ce « boum » assourdissant traverser le ciel. Les réseaux sociaux se sont enflammés.

Un internaute a raconté, je cite « Mon chien et moi avons fait un sursaut ». Un autre se montrant plutôt calme disant : « Les vitres et les murs ont tremblé, mais aucune panique nécessaire ».

Bref, les témoignages se sont multipliés. Certains s’étonnent, d’autres s’amusent.

Mais c’est quoi ce boom dans le Tarn ?

Eh bien, la gendarmerie d’Albi a expliqué qu’aucun incident n’était à signaler. Il ne s’agissait pas d’une explosion ni d’un orage soudain, mais d’un avion dépassant la vitesse du son.

Pour créer ce « boum », l’engin doit filer à plus de 1200 km/h, soit la vitesse du son dans l’air à environ 15 degrés Celsius. L’onde de choc se propage jusqu’au sol et provoque ce bruit saisissant pour quiconque observe le ciel. Les témoins se rappellent encore du passage soudain, surpris par le vacarme dans la tranquillité matinale.

A noter que ce phénomène, répété dans le Tarn, n’est pas inédit. En avril déjà, une forte détonation avait déjà inquiété les habitants du nord du département. Là aussi, un avion de chasse s’entraînait sous autorisation, provoquant des sensations identiques.

Les autorités avaient alors dû rassurer la population, confirmant qu’aucun danger n’était présent. Ainsi, le ciel du Tarn continue de réserver des surprises sonores aux habitants, toujours fascinés par ces manifestations aériennes exceptionnelles.

Même si le mystère peut paraître effrayant, il reste surtout spectaculaire. Les vitres tremblent, les animaux paniquent, mais le danger est absent. Espérons juste que la prochaine fois que le ciel se fera entendre, les habitants sauront sourire à ce bruit impressionnant.

