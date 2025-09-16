Comment aurait été la vie dans les 90s avec l’IA ? On a demandé à ChatGPT ?

Et si l’intelligence artificielle la plus célèbre du moment avait vu le jour des décennies plus tôt ? C’est l’expérience fascinante menée par un journaliste qui a demandé à ChatGPT de décrire sa propre existence dans les années 90, 80, et même jusqu’aux années folles.

Actuellement, l’IA est accessible instantanément depuis nos smartphones, il est difficile d’imaginer un monde différent. Pourtant, inspiré par une image humoristique qui circule sur internet, un journaliste a eu une idée : utiliser l’IA pour explorer un passé uchronique. L’objectif ? Demander à ChatGPT d’imaginer non seulement son apparence, mais aussi son utilité, s’il avait été conçu à l’âge d’or des PC beiges, des disquettes et même des automates à vapeur. Les résultats, décrits par l’IA elle-même, sont plein de nostalgie technologique.

Un voyage dans les années 90 : L’ère du CD-ROM et du Pentium II

Interrogé sur les années 90, ChatGPT se dépeint comme un programme tout droit sorti de l’époque.

Il aurait pris vie dans une fenêtre de commande de style DOS, avec son écran bleu caractéristique et son texte blanc pixelisé.

L’accès n’aurait pas été immédiat, mais il aurait fallu le lancer depuis un CD-ROM, avec un temps de chargement d’une ou deux minutes.

L’interaction, loin d’être fluide, aurait été rythmée par la puissance limitée des processeurs de l’époque, comme le Pentium II.

Et le plus hallucinant, c’est qu’après avoir tapé une question, l’utilisateur aurait vu la réponse s’afficher mot par mot, aussi lentement qu’une image se téléchargeant via un modem 56k.

Ses usages auraient été à l’image des besoins de l’époque, un assistant parfait pour un rapport de livre, une base de données pour les codes de triche de jeux vidéo ou un interprète pour les paroles des derniers tubes des Spice Girls.

Retour aux sources des années 80 : La disquette et le Commodore 64

Le journaliste a voulu remonter une décennie plus tôt et constate que l’IA se transforme en un logiciel pour les premiers ordinateurs personnels, tels que le Commodore 64.

Distribué sur disquette, le programme aurait été lancé via une obscure ligne de commande. L’interface, encore plus primitive, n’aurait affiché qu’un texte blanc sur fond noir, sans aucun élément graphique.

L’expérience utilisateur s’est avérée exaspérante. En effet, la réponse à une question s’affichait mot par mot, ce qui transforme une simple requête en une attente de plusieurs minutes.

Obtenir le nom du président des États-Unis aurait été un véritable test de patience.

Invention rétrofuturiste : L’IA à l’époque des années folles

Poussant l’expérience à son paroxysme, le journaliste a demandé à ChatGPT de s’imaginer dans les années 1920.

L’IA a alors conçu une machine digne d’un roman de Jules Verne. Il s’agit d’un « téléimprimeur mécanique » connecté à un gigantesque « moteur de calcul à tubes à vide ».

Le processus décrit est industriel et spectaculaire. Une question tapée sur un clavier de machine à écrire serait traitée par un monstre de technologie qui utilise des cartes perforées et des bobines vrombissantes, consommant l’électricité d’une petite ville.

La réponse, limitée à 150 mots pour éviter la surchauffe, serait finalement imprimée sur une bande de papier après un délai de… trois heures.

L’idée d’attendre trois heures pour une réponse de 150 mots n’est pas du tout tentant ? Et vous, qu’en pensez-vous ?

