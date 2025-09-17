Office 365 : Microsoft lâche l’IA Copilot dans Word, Excel et PowerPoint

Voilà qui va changer nos habitudes sur Office. Microsoft lance l’IA Copilot Chat pour nous aider dans nos tâches quotidiennes.

Microsoft annonce l’arrivée de Copilot Chat dans Word, Excel et PowerPoint. Alors, qu’est-ce que ça change vraiment ? Pas mal de choses. Fini les copier-coller interminables ou les recherches qui coupent votre rythme. L’IA s’installe directement dans vos documents. Elle suggère et booste votre travail en temps réel. Et le tout, sans quitter l’application.

L’IA Copilot de Microsoft : votre nouvel assistant personnel

C’est quoi exactement cette IA Copilot de Microsoft ? Il s’agit d’un agent conversationnel dopé à l’IA, directement intégré dans vos applications Office. Son rôle est d’offrir une aide contextuelle directement dans les documents ouverts. Absolument, c’est un gain de temps énorme pour les professionnels toujours pressés.

Sachez que cette fonction IA Copilot concerne toutes les applications Microsoft. C’est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. En plus, elle est gratuite. Qui peut alors en profiter ? Les abonnés à Microsoft 365, mais aussi ceux qui ont une licence Microsoft 365 Business, Microsoft Teams ou Office 365.

Et côté sécurité ? Rassurez-vous, Copilot Chat se limite aux données du web via Bing. Cela signifie qu’il n’a pas accès à vos informations d’entreprise. Une garantie essentielle pour travailler plus vite, sans risque pour vos données sensibles.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n’avez pas besoin d’être un pro de la technologie pour l’utiliser. Puisque le Copilot Chat est directement accessible via un panneau latéral dans les applications Office.

Cela « signifie moins de copier-coller, de téléchargement de fichiers et de changement d’application. » comme l’a déclaré Seth Patton, directeur général de l’équipe marketing produit Microsoft 365 Copilot.

Et si vous passiez à la vitesse supérieure ?

Si IA Copilot de Microsoft Office 365 ne vous a pas tout à fait convaincu, la version premium devrait le faire. Car la formule promet plus de puissance, plus de personnalisation et plus de confort pour les pros pressés.

La différence avec la version gratuite ? Ici, Copilot ne se limite pas à votre document Word ou votre fichier Excel. Il plonge dans l’ensemble de vos données professionnelles. Parmi eux, les documents partagés, les e-mails, les réunions ou encore discussions Teams. Les réponses sont donc plus précises et adaptées à vos besoins.

La licence premium débloque aussi une recherche optimisée par l’IA. Celle-ci couvre évidemment toutes vos données pros. Mais également des carnets de notes projet par projet. En plus, vous bénéficiez d’un accès prioritaire à des fonctions pratiques comme le téléchargement de fichiers ou la génération d’images.

À part cela, cette version Premium introduit des agents à la fois préconfigurés et personnalisables via Copilot Studio. Surtout, le fameux raisonnement avancé s’invite directement dans vos applis Office. Bref, l’IA devient un outil taillé pour vos méthodes de travail.

Certes, qu’elle soit gratuite ou payante, l’IA Copilot de Microsoft assure d’alléger vos tâches. Alors, vous en pensez quoi ? Utile pour gagner du temps ou juste un gadget de plus ? Pensez-vous que cette IA pourrait réellement transformer votre façon de travailler ? Partagez vos avis en commentaire !

