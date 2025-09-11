Windows 11 25h2 : Microsoft lâche les ISO ! Quelles nouveautés cette année ?

Les fichiers ISO pour Windows 11 25H2 sont enfin là ! Cette mise à jour du système d’exploitation Microsoft arrive sous la forme d’un petit package très rapide à installer.

Microsoft vient de publier les ISO de la version 25H2 de Windows 11. Pour les impatients, ça veut dire une chose. On peut enfin mettre la main sur la prochaine grande mise à jour de l’OS. Et bien sûr, cela de manière totalement sécurisée. Mais alors, une fois sous le capot, qu’est-ce qui change vraiment ? Là, vous risquez d’être surpris.

Un vrai plus pour la maintenance

Quand on pense Microsoft qui met à disposition les ISO pour Windows 25H2, on s’attend directement à des changements spectaculaires. Mais ce n’est pas le cas. Cette prochaine version n’est pas une mise à jour qui bouleverse tout.

Contrairement aux grosses versions précédentes, elle n’ajoute pas de nouvelles fonctionnalités majeures par rapport à Windows 11 24H2. Les deux versions partagent la même base. Elles bénéficieront donc des mêmes mises à jour de sécurité et corrections de bugs.

Mais alors, quel est l’intérêt de passer à la 25H2 ? Son grand atout concerne la maintenance. Installer cette version vous permet de repartir à zéro pour votre cycle de support.

Concrètement, si vous avez les éditions Home et Pro, vous recevrez des mises à jour pendant 24 mois. Pour les versions Enterprise et Education, c’est même 36 mois ! Pour tous ceux qui veulent un système sûr et à jour sur le long terme, c’est donc un choix judicieux.

En plus de ça, des outils obsolètes comme PowerShell 2.0 et WMIC ont été supprimés pour renforcer la sécurité. Un mal pour un bien, en somme.

Récupérez vos ISO de Windows 11 25H2 en toute facilité

Bonne nouvelle ! Les fichiers ISO officiels de Windows 11 25H2 sont déjà disponibles en téléchargement pour tout le monde. Et rassurez-vous, pas besoin d’être un expert en informatique pour s’y retrouver. C’est simple et rapide.

Le téléchargement se fait directement depuis le site du programme Windows Insider. Attention, le lien n’est valable que pendant 24 heures ! Alors, ne traînez pas.

Par ailleurs, le fichier pèse environ 7 Go. Cette taille peut toutefois varier légèrement selon la langue que vous choisissez. Il y en a 24 au total.

Et une fois le fichier récupéré ? Vous avez deux options. Soit mettre à jour votre version actuelle de Windows en lançant simplement le fichier setup.exe.

Soit créer une clé USB bootable pour réaliser une installation propre. C’est-à-dire une installation de zéro avec un Windows tout neuf. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux !

