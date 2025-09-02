Non, Windows 11 n’a pas tué votre SSD. Mais alors qui ?

Enquête bouclée ! Microsoft dément ! Windows 11 n’a pas détruit les SSD, contrairement à ce que pensaient de nombreux internautes. Mais alors, quel est le vrai problème ?

Récemment, plusieurs utilisateurs de Windows 11 ont vu leur SSD rendre l’âme, pile au moment de la mise à jour de sécurité d’août 2025. Simple coïncidence ? Beaucoup ont pointé du doigt cette mise à jour. Microsoft, de son côté, assure que son système n’est pas en cause. Pourtant, le vrai coupable reste un mystère que personne n’a encore élucidé.

Windows 11 n’est pas coupable du bug SSD

C’est ce que confirme Microsoft. L’entreprise dément les témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux, affirmant que la mise à jour d’août 2025 pour Windows 11 25H2 casserait des SSD.

Mais ce n’est pas juste un simple « non ». Après que des utilisateurs ont signalé des disques abîmés, Microsoft a mené une enquête sérieuse pour comprendre ce qui se passait.

Le verdict est que la mise à jour n’est pas responsable. Aucun lien n’a été trouvé entre le correctif et les défaillances de disques signalées en ligne.

Microsoft continue de surveiller les retours après chaque mise à jour. Si de nouveaux problèmes apparaissent, ils seront examinés rapidement.

« Comme toujours, nous continuons de surveiller les commentaires après la publication de chaque mise à jour de Windows et nous examinerons tout rapport futur. » a affirmé l’entreprise.

Alors, quelle est la vraie cause ?

Peut-être n’est-ce qu’une coïncidence. Les pannes de disques sont assez fréquentes, et chaque semaine, certains SSD sur des PC sous Windows 11 rencontrent des soucis.

Pour l’instant, la cause exacte reste inconnue. Selon Microsoft, il s’agit probablement de pannes de disque. Car certains rapports montrent que des disques durs classiques ont aussi été touchés. Mais dans la majorité des cas, ce sont surtout les SSD qui posent problème.

Même le fabricant de contrôleurs SSD, Phison, a mené plus de 4 500 heures de tests sans réussir à reproduire le problème.

Quoi qu’il en soit, si vous n’êtes pas encore concerné, restez vigilant. D’autant plus, que pour le moment, il n’existe pas de solution définitive. D’après les témoignages, le bug apparaît surtout lorsque le SSD est rempli à plus de 60 % et soumis à de lourdes écritures.

Le meilleur réflexe reste de limiter temporairement les gros transferts de fichiers. Si nécessaire, utilisez un disque secondaire pour ces opérations afin de protéger vos données.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.