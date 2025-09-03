ChatGPT en panne : OpenAI confirme un grave problème

Ce matin du 3 septembre 2025, OpenAI confirme une panne majeure touchant ChatGPT. Des milliers d’utilisateurs se plaignent sur Down Detector, principalement en France.

OpenAI a officiellement reconnu le problème vers 11 h 10 UTC, soit 13 h 10 en France. Selon le site de statut d’OpenAI, la panne affectait partiellement plusieurs fonctionnalités : les réponses textuelles sur la version web, les images via DALL·E, la vision, les uploads de fichiers et les mémoires liées aux conversations. L’application mobile, elle, continue de fonctionner.

Panne partielle de ChatGPT mais à grande échelle

Les premiers signes de dysfonctionnement sont apparus vers 8 h 30 UTC, soit 10 h 30 en France. Le site web de ChatGPT restait accessible, l’interface se chargeant normalement et acceptant les prompts des internautes.

Pourtant, aucune réponse n’apparaissait. Le chatbot affichait parfois un champ vide ou un message d’erreur générique. Même les questions simples restaient sans écho, quel que soit le type de compte, gratuit ou Plus.

Vers 10 h, Down Detector recensait plus de 600 signalements en France. Les cartes de heatmaps montraient une concentration élevée en Europe occidentale, surtout en France métropolitaine.

La panne de ChatGPT ne se limitait pas à l’Europe. Des utilisateurs aux États-Unis, en Inde et au Royaume-Uni ont également signalé des problèmes, confirmant la portée internationale de l’incident.

D'après chatgpt, il est down sur qlq régions du monde pic.twitter.com/jTWn0a2j3g — Regius_Pax (@RegiusPax) September 3, 2025

OpenAI réagit rapidement au dysfonctionnement

À 11 h 10 UTC, le géant de San Francisco a mis à jour sa page de statut, indiquant qu’il enquêtait sur un problème affectant plusieurs services. À 11 h 50, le statut évoluait en « Enquête sur la cause profonde ».

Puis, à 12 h 13, en « identifié », précisant que la cause avait été localisée et que des équipes travaillaient à sa résolution.

BREAKING: Sources say the current ChatGPT outage where no responses are shown is actually a result of a new 0 bit quantization method that OpenAI has been experimenting with internally.



This is huge news for inference economics as that would make serving finally profitable pic.twitter.com/EznYXx4z79 — wh (@nrehiew_) September 3, 2025

Le message d’OpenAI restait simple : « Nous avons identifié la cause profonde et travaillons à la résoudre. » L’entreprise n’a pas détaillé la nature exacte de cette panne de ChatGPT.

Les premières spéculations pointent un dysfonctionnement DNS. Changer de serveur DNS, par exemple vers celui de Google, a permis à certains comptes Plus de retrouver temporairement l’accès.

Cette solution n’a toutefois pas fonctionné pour tous. De plus, OpenAI a rapidement confirmé que le problème venait de ses systèmes internes.

Vers 13 h UTC, plusieurs utilisateurs rapportent un retour progressif des fonctionnalités, même si OpenAI n’a pas encore clos l’incident. Pour ceux pressés, l’application mobile de ChatGPT sur iOS et Android restait opérationnelle pour la majorité des utilisateurs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.