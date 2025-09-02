OpenAI ajoute le contrôle parental sur ChatGPT, et vous feriez bien de l’activer

Il était temps ! OpenAI a décidé d’introduire le contrôle parental sur ChatGPT. Cette fonctionnalité pourrait protéger les plus jeunes des risques liés à l’utilisation du chatbot.

ChatGPT est devenu le compagnon incontournable de nombreux adolescents. Ils l’utilisent pour faire leurs devoirs, mais aussi pour discuter de tout et de rien. Pourtant, ce « meilleur ami numérique » n’est pas sans danger.

Ces derniers temps, certains jeunes se sont retrouvés en situation critique. Et dans des cas tragiques, le chatbot a été impliqué dans des suicides. Face à ces drames, OpenAI a décidé d’introduire un contrôle parental sur ChatGPT. De quoi enfin rassurer de nombreux parents.

Ce mardi, OpenAI a annoncé le lancement des contrôles parentaux sur ChatGPT. Cette fonctionnalité majeure promet d’apporter des changements. Mais concrètement, que va-t-elle modifier ? La réponse est beaucoup de choses.

D’abord, ces contrôles permettront aux parents de lier leur compte ChatGPT personnel à celui de leurs enfants. De cette manière, ils pourront superviser les réponses du chatbot. En plus, les parents pourront décider quelles fonctionnalités activer ou désactiver, comme la mémoire ou l’historique des discussions.

En complément, ChatGPT enverra automatiquement des alertes dès qu’il détectera qu’un adolescent traverse un moment de détresse aiguë. Selon OpenAI, « l’avis d’experts guidera cette fonctionnalité afin de renforcer la confiance entre parents et adolescents ».

OpenAI va aussi lancer un nouveau routeur en temps réel pour que certaines discussions passent par ses modèles de raisonnement. Désormais, si ChatGPT détecte qu’une personne est en détresse, il redirigera automatiquement la conversation vers ce modèle. Peu importe le choix initial de l’utilisateur.

Un effort après le drame

Cette annonce intervient après qu’OpenAI a été poursuivi après le suicide d’Adam Raine. Les parents affirment que ChatGPT connaissait ses tentatives ratées avant de l’aider à planifier son geste. Selon eux, le chatbot a même donné des conseils pour cacher ses blessures au cou.

Pour peaufiner son projet de contrôle parental sur ChatGPT, OpenAI ne compte pas agir seul. L’entreprise va en effet travailler avec des experts spécialisés dans les troubles alimentaires, l’usage de substances ou encore la santé des adolescents. L’idée est d’améliorer au mieux ses modèles.

Alors c’est pour quand ? Les parents n’auront pas à attendre plus longtemps. Car les contrôles seront disponibles d’ici le mois prochain.

« Ce travail est déjà en cours, mais nous souhaitons présenter de manière proactive nos plans pour les 120 prochains jours, afin que vous n’ayez pas à attendre les lancements pour voir où nous allons », a expliqué OpenAI.

Même après cette période, le travail continuera pour rendre le chatbot toujours plus sûr et fiable. L’entreprise ne compte pas s’arrêter là !

Et vous, que pensez-vous de ce contrôle parental sur ChatGPT ? Pourrait-il vraiment aider les jeunes à mieux interagir avec le chatbot ? Donnez votre avis en commentaire !

