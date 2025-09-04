Oubliez le Google Pixel 10 ! À ce prix, le Pixel 8a ne coûte plus rien

Vous cherchez un smartphone Google performant sans casser votre budget ? Le Pixel 8a chute aujourd’hui à 225 € sur Cdiscount grâce à un coupon de réduction, contre 549 € à son lancement. Soit plus de 300 € d’économie immédiate pour profiter de l’expérience Pixel pure et fluide !

Alors que les Pixel 10 viennent tout juste d’arriver sur le marché avec des prix qui flirtent avec le haut de gamme, le Pixel 8a reste une excellente alternative.

Compact, puissant et taillé pour la photo, il reprend l’ADN Pixel à un tarif bien plus doux. Une opportunité rare pour mettre la main sur un smartphone qui combine IA, photo de haut niveau et Android sans surcouche.

Des usages au quotidien sans compromis

Avec son écran OLED 6,1’’ en 120 Hz, le Pixel 8a est un régal pour binge-watcher vos séries, scroller sur les réseaux ou jouer sans ralentissement. Sa compacité le rend très agréable à une main, parfait pour ceux qui veulent un smartphone moderne mais pratique au quotidien.

Sous le capot, le Tensor G3 – la même puce que sur le Pixel 8 Pro – assure fluidité et réactivité. Elle optimise aussi bien la photo que l’autonomie, et permet de profiter des dernières fonctions IA signées Google.

La photo, toujours la force de Google

Le Pixel 8a hérite de toute la magie photo de Google : HDR+, mode Nuit, retouche magique pour effacer les éléments indésirables… Même en basse lumière, les clichés restent nets et équilibrés. C’est un compagnon idéal pour immortaliser vos moments sans se soucier des réglages.

Une réduction impressionnante : le Pixel 8a tombe à 225 €

De 549 € lors de sa sortie, le Google Pixel 8a passe à seulement 225 € sur Cdiscount grâce au code promo 25DES249.

Cela représente plus de 300 € d’économie, un prix presque inédit pour un smartphone signé Google. À ce tarif, il devient difficile de trouver un concurrent qui propose un tel niveau de photo, d’IA et de suivi logiciel.

Google et Cdiscount : fiabilité assurée

Google bénéficie d’une réputation solide sur la durée de vie et les mises à jour de ses smartphones. De son côté, Cdiscount propose une livraison rapide et l’assurance d’acheter chez un revendeur reconnu en France. Vous avez donc la garantie d’un achat sans mauvaise surprise.

Faut-il craquer ?

Le Pixel 8a à 225 € est parfait pour ceux qui veulent la photo Google sans se ruiner, un smartphone compact mais fluide, et une expérience Android sans compromis. Mais attention : ce genre d’offre ne reste jamais longtemps en ligne.

Si l’offre n’est plus disponible à l’heure où vous lisez ces lignes, vous pouvez retrouver le Google Pixel 8a au meilleur prix dans le tableau ci-dessous !



Que pensez-vous de ce bon plan ? Allez-vous craquer pour le Pixel 8a ? Partagez vos retours en commentaire !

