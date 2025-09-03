-60 % sur le Acer Swift Go 14 AI (Snapdragon X Plus) chez Darty : 399 € seulement !

Vous rêvez d’un laptop puissant à prix abordable ? Darty propose une offre choc ! Le PC portable Acer Swift Go 14 AI est désormais disponible à 399,99 € au lieu de 999,99 €. Pour en bénéficier, il suffit de cumuler les promos en cours, un bonus reprise et une offre de remboursement. Un deal à ne pas manquer pour obtenir un laptop polyvalent sans se ruiner

Les PC portables ultraportables dépassent facilement les 1 000 € dès qu’ils embarquent un processeur récent, un bel écran et 16 Go de RAM. Mais cette rentrée 2025 fait exception : l’Acer Swift Go 14 AI brise la barre psychologique des 400 €. Une aubaine pour les étudiants, pros et amateurs de mobilité.

Un compagnon taillé pour le quotidien

Le Swift Go 14 AI est pensé pour vous suivre partout avec un poids à 1,36 kg seulement pour 1,5 cm d’épaisseur.

Dans un sac, il se fait oublier mais se déploie en un clin d’œil pour travailler, streamer ou gérer vos projets.

Son écran IPS WUXGA (1920 × 1200 px) de 14,5 pouces monte jusqu’à 120 Hz, idéal pour un affichage ultra-fluide en navigation, bureautique et même pour un peu de gaming léger.

Il embarque aussi des performances solides grâce au Snapdragon X Plus. Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon X Plus 8 cœurs, épaulée par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Un combo qui assure réactivité et confort, que ce soit pour gérer des fichiers lourds, passer d’un logiciel à l’autre ou exploiter les nouvelles fonctions IA intégrées à Windows 11 Copilot+.

L’autonomie annoncée grimpe jusqu’à 28 heures, de quoi tenir plusieurs journées de travail sans recharge.

Un prix rarement vu pour un PC portable premium

Habituellement vendu 999,99 €, le Swift Go 14 AI passe à 699,99 € grâce à une première remise chez Darty.

Ajoutez à cela un bonus reprise de 100 €, même avec un vieux PC hors service, et une offre de remboursement de 200 € après achat.

Résultat : le laptop revient à 399,99 € seulement, soit –60 %. À ce prix, difficile de trouver un concurrent aussi complet dans cette gamme.

Mais attention ! Ce genre de promo combinée est rare et ne dure jamais longtemps.

Un choix sûr chez Darty et Acer

Acer est une marque reconnue pour ses ultraportables au rapport qualité/prix agressif, et ce Swift Go ne fait pas exception.

La garantie constructeur est bien présente, tout comme la fiabilité d’un achat chez Darty : livraison rapide et service client accessible en cas de besoin.

