Dreame L10s Ultra avec base auto-nettoyante à –54 % : seulement 599 € chez Cdiscount

Vous rêvez d’un aspirateur robot laveur haut de gamme sans pour autant exploser votre budget ? Dreame L10s Ultra passe de 1 299 € à seulement 599 € chez Cdiscount. Une opportunité à saisir pour faire un excellent investissement pour le quotidien.

Le ménage prend tout votre temps et vous êtes à la recherche d’une solution plus efficace ? Cet offre de Cdiscount va certainement bouleverser votre quotidien. Le Dreame L10s Ultra s’affiche à moins de 700 € ! Oui, vous l’avez bien compris, à moins de 700 €. À ce prix, il rivalise avec les modèles premium de Roborock ou iRobot, mais reste bien plus abordable. Une occasion rare pour s’équiper d’un modèle aussi complet, capable de gérer le ménage du sol sans effort.

Un robot qui fait (presque) tout à votre place

Nous vivons à une époque où chaque minute compte, ainsi déléguer le ménage à un robot intelligent devient un vrai confort.

Bien plus qu’un simple aspirateur, le Dreame L10s Ultra a plusieurs fonctionnalités. Il lave et s’occupe même de vider et nettoyer sa propre base.

Concrètement, vous n’avez qu’à lancer le programme depuis l’application ou par commande vocale, et il se charge du reste.

Avec sa puissance d’aspiration de 5 300 Pa, il avale poussières, poils d’animaux et miettes sur tout type de sol.

Ses serpillières rotatives assurent un lavage efficace, et la base d’auto-nettoyage se charge de les rincer et de remplir le réservoir d’eau propre. Résultat : un entretien réduit au minimum pour l’utilisateur.

Un concentré de technologie pour un ménage impeccable

Le Dreame L10s Ultra se distingue par son système de détection 3D et IA. Ce dernier est capable d’identifier et contourner les obstacles (chaussures, câbles, jouets).

Son autonomie de 210 minutes permet de couvrir de grandes surfaces sans recharge. De plus, son réservoir de 2,5 L limite les allers-retours.

Un autre atout majeur est sa discrétion. Avec un niveau sonore maximal de 59 dB, il assure un nettoyage efficace sans perturber vos activités.

Tout est pilotable via l’application Dreame Home ! Et ce n’est pas tout ! Vous avez la possibilité de personnaliser les zones à nettoyer, programmer des cycles ou lancer un ordre à la voix via Alexa ou Google Assistant.

Dreame et de Cdiscount

Marque reconnue dans l’univers des aspirateurs robots, Dreame mise sur la durabilité et l’efficacité de ses modèles.

En achetant sur Cdiscount, vous bénéficiez de la garantie constructeur, d’une livraison rapide et de la fiabilité d’un vendeur de confiance.

Alors, qu’est-ce que vous attendez ? A ce prix, cet appareil risque de partir vite sur Cdiscount !

