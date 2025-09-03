Le partage de compte YouTube, c’est fini ! Google restreint comme Netflix

YouTube met fin au partage de compte abusif et renforce ses politiques forfaitaires familiales. Les utilisateurs hors du même foyer risquent une suspension temporaire.

Google resserre les règles de YouTube Premium en introduisant des vérifications de localisation et des sanctions. Le partage de compte familial se limite désormais aux membres vivant sous le même toit. Toute utilisation jugée abusive entraîne une suspension temporaire des avantages, dont le streaming sans publicité. Cette politique pousse discrètement les abonnés vers des offres individuelles. Parallèlement, Google tente d’adoucir le changement en promettant quelques fonctionnalités gratuites, mais limitées.

Serrer la vis sur les règles pour booster les revenus

Netflix a lancé la tendance en 2023 en limitant le partage de mots de passe. Une mesure critiquée au départ, mais qui a fortement augmenté les abonnements.

Prime Video, Disney Plus et HBO Max ont suivi, vérifiant que les utilisateurs partagés habitent à la même adresse. YouTube, sous Google, n’est pas resté de marbre.

YouTube Premium, anciennement YouTube Red, propose un forfait familial jusqu’à six comptes pour 22,99 dollars mensuels aux États-Unis. L’offre octroie des avantages comme le streaming sans publicité, le téléchargement hors ligne et YouTube Music.

Jusqu’en 2023, les vérifications de localisation restaient laxistes. Les conditions d’utilisation imposent désormais que tous les membres vivent sous le même toit. Mais la règle restait souvent lettre morte.

Beaucoup profitaient de cette souplesse pour partager leur compte YouTube avec des amis ou de la famille éloignée. Un abonné principal pouvait inviter des membres distants, le système ignorant souvent les incohérences d’adresses IP ou de localisation.

Détection accrue du partage de compte sur YouTube

Google envoie progressivement des e-mails à certains abonnés, annonçant une suspension de 14 jours de leur accès YouTube Premium. Et pour motif, l’utilisateur ne réside pas au même foyer que le gestionnaire familial.

Pour affiner la détection, YouTube croise GPS, adresses IP et habitudes d’utilisation. Des contrôles supplémentaires, comme des confirmations via l’application, sont en cours d’essai.

De nombreux utilisateurs signalent des suspensions, surtout aux États-Unis et en Europe, où les forfaits familiaux dominent. Le déploiement semble progressif. Des pays comme l’Inde ou le Brésil, avec des tarifs plus bas, pourraient connaître des délais.

Les comptes suspendus conservent l’accès à la version gratuite de YouTube, mais perdent les avantages payants.

Pour adoucir l’approche, YouTube ouvre certaines fonctionnalités aux utilisateurs gratuits. Le téléchargement hors ligne devient accessible à tous, mais en basse résolution 144p ou 360p et sans clips musicaux, incitant subtilement au Premium.

Les utilisateurs peuvent néanmoins contacter l’assistance pour confirmer leur éligibilité au partage de compte YouTube via des preuves, comme des factures communes. En cas d’échec, ils peuvent migrer vers un abonnement individuel ou recréer un plan familial conforme.

Ces règles strictes suscitent des plaintes. Les familles étendues, les parents et enfants adultes séparés, ou les voyageurs et familles nomades rencontrent des difficultés liées aux vérifications de localisation.

Pendant ce temps, certains explorent des alternatives comme les VPN pour masquer les IP, au risque de bannissements permanents.

