Oppo Reno 14 12+512 Go à seulement 449 € (avec écouteurs offerts) chez Boulanger

Vous envisagez d’acheter le nouveau Oppo Reno 14 ? Lancé à 649,99 €, ce smartphone est déjà en promo chez Boulanger : 200 € d’économie et une paire d’écouteurs Enco Buds 3 Pro offerte. Grâce au bonus reprise et à l’ODR, son prix final tombe à 449,99 € seulement. Une aubaine pour profiter d’un smartphone premium de rentrée sans se ruiner.

Oubliez les smartphones hors de prix à 1 200 € ! Oppo débarque avec le Reno 14 et change la donne. Un design soigné, de la puissance à revendre… le tout sans faire exploser votre budget. Et le bon plan, c’est que l’offre de lancement le rend encore plus irrésistible. Clairement l’un des meilleurs deals du moment !

Le smartphone idéal pour travailler, jouer et se divertir

Le Reno 14 mise sur un bel équilibre entre design, confort et performance. Son écran AMOLED de 6,59 pouces à 120 Hz rend aussi bien justice aux films HDR qu’aux parties de jeu mobile.

Sa luminosité crève le plafond (jusqu’à 1 300 nits), ce qui garantit une lecture claire même en plein soleil. Avec son format fin (7,42 mm) et son poids plume (187 g), il se glisse partout et reste agréable en main.

Sous le capot, la puce MediaTek Dimensity 8350 épaulée par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage assure une fluidité exemplaire. Bureautique, streaming, photo ou gaming modéré : rien ne lui fait peur, et Oppo promet 5 ans de mises à jour majeures Android pour prolonger sa durée de vie.

Dominez en photographie, régnez sur l’autonomie

Côté photo, Oppo frappe fort. Le triple module inclut un capteur principal Sony de 50 MP avec stabilisation optique, un téléobjectif 50 MP avec zoom optique x3,5 et un ultra grand-angle de 8 MP.

La petite exclusivité ? Son triple flash LED, dont un dédié au téléobjectif, pour des clichés plus lumineux même de nuit. À l’avant, la caméra selfie de 50 MP autofocus séduira les amateurs de portraits nets.

La batterie de 6 000 mAh, couplée à la charge rapide 80 W, assure jusqu’à 50 % en seulement 20 minutes et une recharge complète en moins d’une heure.

De quoi partir serein, même quand la journée s’annonce chargée.

Une réduction impressionnante : l’Oppo Reno 14 tombe à 449 €

Proposé à 649,99 € dans sa version 12+512 Go, le Reno 14 descend à 449,99 € chez Boulanger grâce à deux leviers : un bonus reprise de 100 € pour tout ancien smartphone et une ODR de 100 € supplémentaire.

Soit 200 € économisés, auxquels s’ajoute une paire d’écouteurs Enco Buds 3 Pro offerte. Une offre qui le place directement face au Google Pixel 9a, mais avec un équipement plus complet.

Un achat rassurant chez un vendeur fiable

Oppo a su se bâtir une solide réputation sur le marché, avec des smartphones performants et durables.

En passant par Boulanger, vous bénéficiez de la garantie constructeur et d’une livraison rapide. De quoi acheter en toute confiance.

Foncez avant la fin de l’offre

Design premium, bel écran AMOLED 120 Hz, charge rapide fulgurante et triple module photo ambitieux : l’Oppo Reno 14 coche toutes les cases.

Idéal pour les amateurs de multimédia, de photo et de polyvalence, il devient une vraie bonne affaire à ce prix. Attention toutefois, ces offres de lancement sont souvent limitées dans le temps.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.