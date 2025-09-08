« Les robots sont là » : la femme de Trump avertit l’humanité

Melania Trump sort de l’ombre pour parler d’intelligence artificielle. La scène se déroulait jeudi à la Maison Blanche, lors d’une réunion consacrée à l’éducation à l’IA.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Devant un parterre de responsables politiques, d’experts du privé et de membres du gouvernement, Melania Trump a pris la parole. Un fait rare pour celle qui, depuis le retour de son mari à la présidence, reste insaisissable et sélective dans ses apparitions. Sa phrase d’ouverture a marqué les esprits : « les robots sont là ».

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Elle s’adressait à des dirigeants tech autour d’une table dans la Salle Est de la Maison-Blanche. Parmi eux, il y avait des représentants de Google, d’IBM et d’OpenAI. Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, était placé en première rangée, écoutant attentivement.

Une Première dame discrète qui choisit ses batailles

Melania Trump n’a jamais cultivé le rôle de Première dame exposée à tout prix. Moins présente que ses prédécesseures, elle a souvent laissé planer une aura de mystère. Ses longues absences lors de la campagne de 2024 ont même déclenché une vague de spéculations dans la presse américaine.

Certains sont allés jusqu’à titrer « Où est Melania ? ». Cette discrétion assumée n’a fait qu’accentuer son image d’énigme publique. Pourtant, depuis le début de cette seconde présidence, elle semble avoir ajusté son rôle.

Ses engagements se veulent désormais plus ciblés et mieux définis. Elle ne multiplie pas les apparitions mais concentre ses interventions sur des thématiques fortes. L’éducation des enfants, la protection en ligne et désormais l’intelligence artificielle occupent une place centrale dans son action.

Ce changement s’est déjà matérialisé par des actions concrètes. L’exemple le plus frappant reste son rôle dans l’adoption de la loi « Take It Down ». Ce texte criminalise la publication en ligne d’images intimes, qu’elles soient réelles ou générées par l’IA, sans consentement.

Melania Trump est même montée sur scène aux côtés de son mari pour cosigner la loi. Un geste symbolique qui illustre sa volonté de ne plus rester en retrait.

L’IA au cœur de son engagement

Le discours prononcé jeudi par Melania Trump n’était pas un simple avertissement dramatique. Il s’inscrivait dans une réflexion plus large sur la place de l’IA dans la société américaine.

« Les robots ne sont plus une vision de science-fiction », a-t-elle lancé à l’audience. Elle a évoqué des avancées concrètes pour prouver son propos. Des voitures qui se conduisent seules, des robots qui assistent dans les blocs opératoires, des drones qui transforment la guerre…

La Première dame a aussi mentionné l’arrivée des humanoïdes de première génération. Elle a ensuite insisté sur le fait que l’humanité doit se préparer à vivre avec les robots. Puisqu’après tout, ils sont déjà présents dans notre vie quotidienne.

Elle déclare que nous devons traiter l’IA comme un enfant à encadrer. Puis, Elle a conclu en disant que les enfants américains doivent être préparés à cette nouvelle ère.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.