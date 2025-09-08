Dacia Sandero 2025 – Faut-il acheter cette citadine ?

La Dacia Sandero 2025 est là pour bousculer le marché des citadines. Référence de l’accessibilité, elle fait peau neuve avec un design plus affirmé et des motorisations qui marquent une véritable avancée technologique. Comment ce modèle iconique lancé à 2007 parvient-il à allier son ADN de voiture simple à des équipements modernes ? Et à quel prix ?

Dimensions et design affirmés pour la Dacia Sandero 2025

La Dacia Sandero 2025 adopte un design plus musclé que celui du modèle précédent. La calandre gagne en largeur. Les projecteurs avant utilisent la technologie LED. Les feux arrière conservent la signature lumineuse en Y, déjà présente sur la génération antérieure. Les protections de carrosserie intègrent le matériau Starkle®, un plastique recyclé qui renforce l’aspect robuste du véhicule.

La Sandero conserve ses proportions compactes. Elle mesure 4,08 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,50 mètre de haut. L’empattement atteint 2,60 mètres. Cette configuration assure un espace intérieur généreux avec cinq véritables places. Le coffre offre une capacité de 328 litres. Ce volume atteint 1 108 litres avec les sièges arrière rabattus. Le coefficient aérodynamique s’établit à 0,33. Cette valeur améliore l’efficacité énergétique sur route.

Le poids à vide varie entre 1 045 kg pour la version SCe 65 et 1 160 kg pour la version Stepway ECO-G 100. Le rayon de braquage reste limité à 10,4 mètres, ce qui facilite les manœuvres en ville. La garde au sol atteint 174 mm sur la version rehaussée. La version standard affiche une garde au sol de 133 mm.

La Sandero Stepway 2025 se distingue par une silhouette plus haute et plus affirmée. Elle mesure 4,099 mètres de long et 1,535 mètre de haut, ce qui lui confère une posture plus dominante sur la route. Elle intègre des barres de toit longitudinales, des jantes spécifiques de 16 pouces et des protections de bas de caisse renforcées.

Ces éléments accentuent son caractère polyvalent, entre usage urbain et escapades sur routes secondaires. Le design extérieur conserve une cohérence avec le reste de la gamme avec une personnalité plus aventurière.

Fiche technique

Marque : Dacia

: Dacia Modèle : Sandero 2025

: Sandero 2025 Versions disponibles : Sandero, Sandero Stepway, Stepway Extreme

: Sandero, Sandero Stepway, Stepway Extreme Motorisations : SCe 65 (essence), TCe 90 (turbo essence), TCe 110 (turbo essence), ECO-G 100 (essence + GPL)

: SCe 65 (essence), TCe 90 (turbo essence), TCe 110 (turbo essence), ECO-G 100 (essence + GPL) Puissance : de 65 à 110 ch

: de 65 à 110 ch Couple maximal : jusqu’à 200 Nm

: jusqu’à 200 Nm Boîte de vitesses : manuelle 5 ou 6 rapports, automatique CVT X-Tronic (TCe 90)

: manuelle 5 ou 6 rapports, automatique CVT X-Tronic (TCe 90) Longueur : 4,08 m (Stepway : 4,099 m)

: 4,08 m (Stepway : 4,099 m) Largeur : 1,84 m

: 1,84 m Hauteur : 1,50 m (Stepway : 1,535 m)

: 1,50 m (Stepway : 1,535 m) Empattement : 2,60 m

: 2,60 m Garde au sol : 133 mm (Stepway : 174 mm)

: 133 mm (Stepway : 174 mm) Poids à vide : de 1 045 à 1 160 kg

: de 1 045 à 1 160 kg Coffre : 328 L / 1 108 L sièges rabattus

: 328 L / 1 108 L sièges rabattus Rayon de braquage : 10,4 m

: 10,4 m Consommation mixte : 5,3 à 6,0 L/100 km

: 5,3 à 6,0 L/100 km Émissions CO₂ : dès 118 g/km

: dès 118 g/km Norme antipollution : Euro 6E

: Euro 6E Équipements multimédia : Media Control, Media Nav, écran jusqu’à 8 pouces

: Media Control, Media Nav, écran jusqu’à 8 pouces Connectivité : Apple CarPlay / Android Auto sans fil

: Apple CarPlay / Android Auto sans fil Sécurité : 6 airbags, AEBS, ESP, alerte franchissement de ligne, surveillance angle mort

Motorisations et performances d’une citadine bodybuildée

La gamme de motorisations de la Dacia Sandero 2025 est pensée pour répondre aux divers besoins des conducteurs. Le cœur de l’offre se trouve dans le moteur essence trois cylindres de 999 cm³. Il est proposé en version SCe 65 ch, un bloc atmosphérique qui se distingue par sa simplicité mécanique et sa fiabilité. Ce moteur développe une puissance de 67 ch et un couple de 95 Nm. Il offre une accélération de 0 à 100 km/h en 16,7 secondes et une vitesse maximale de 158 km/h.

Pour plus de polyvalence, le TCe 90 ch est un moteur turbo. Il offre des performances plus dynamiques sur route et autoroute, avec un couple de 160 Nm. Il atteint une vitesse de 174 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 12,2 secondes. Ce moteur est aussi disponible avec une boîte de vitesses automatique CVT X-Tronic qui a un mode séquentiel simulé.

La Sandero propose aussi une motorisation bicarburation ECO-G 100 ch, qui fonctionne à l’essence et au GPL. Ce moteur développe 100 ch. Il offre une autonomie combinée qui peut atteindre 1 300 km grâce à un réservoir GPL de 32 litres et un réservoir essence de 50 litres. Ce choix est économiquement avantageux, car le GPL est moins cher.

Ce carburant à base de gaz liquéfié est aussi plus écologique, avec des émissions de CO₂ réduites de 10 %. Une version plus puissante, le TCe 110 ch, est disponible sur la finition Stepway Extreme. Elle offre une vitesse maximale de 178 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 11,7 secondes. Tous ces moteurs sont conformes à la norme Euro 6E qui est en vigueur depuis 2024.

Équipements et technologie embarqués

La Sandero 2025 connaît une montée en gamme significative en matière d’équipements. Même dans les finitions de base, elle est équipée du système Media Control. Il utilise un support de smartphone intégré au tableau de bord. Ce système donne l’accès à la navigation et à des applications via une connexion Bluetooth.

Les feux et essuie-glaces automatiques sont également disponibles, tout comme le régulateur de vitesse. Un tableau de bord avec un écran numérique de 3,5 pouces est présent sur certaines versions. Le système multimédia Media Nav est l’option la plus complète. Il intègre une navigation GPS TomTom et une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Il inclut également 4 haut-parleurs et un port USB-C.

Une innovation est le YouClip. Il s’agit d’un système de fixation intelligent qui propose 6 points de fixation répartis dans l’habitacle. Son rôle est de clipser des accessoires comme un support pour téléphone. Ce système souligne le côté pratique de la voiture.

La climatisation est manuelle sur les finitions Essential et automatique sur les versions Expression et Stepway Extreme. La Sandero propose aussi une carte mains libres avec démarrage sans clé sur les finitions hautes. Ces technologies positionnent la Sandero comme une citadine connectée, sans pour autant augmenter le prix de manière déraisonnable.

Sécurité et aides à la conduite de la Dacia Sandero

La Dacia Sandero 2025 intègre des équipements de sécurité qui répondent aux standards européens. La structure du véhicule est renforcée. Elle est équipée de six airbags repartis en dispositifs frontaux et rideaux. Cette répartition garantit une bonne protection des occupants en cas d’accident.

Le modèle a obtenu 4 étoiles aux tests de sécurité Euro NCAP, avec un score de 70 % en protection des adultes et 72 % en protection des enfants. Le système de surveillance de la pression des pneus est aussi présent, tout comme le système de contrôle de trajectoire.

Plusieurs aides à la conduite sont proposées. L’aide au parking arrière est de série sur certaines versions. Le freinage automatique d’urgence (AEBS) fonctionne jusqu’à 80 km/h en ville. Le système d’alerte de franchissement de ligne est actif à partir de 65 km/h. L’avertisseur d’angle mort et l’aide au démarrage en côte sont aussi présents, ce qui contribue à une conduite plus sereine. Ces systèmes fonctionnent ensemble pour une sécurité accrue.

Comparaison et positionnement sur le marché

Sur le segment des citadines, la Dacia Sandero 2025 se positionne comme une alternative rationnelle face à des modèles emblématiques. Elle a un prix de départ en version Essential SCe 65 ch d’environ 12 890 €. En face, la Renault Clio démarre à 16 900 € en version SCe 65, tandis que la Peugeot 208 et la Volkswagen Polo ont des tarifs d’entrée qui dépassent les 21 000 €. Cet écart de prix majeur est la spécificité de la Sandero 2025.

Techniquement, la Sandero 2025 ne démérite pas. Elle propose une version GPL (ECO-G 100). Cette solution n’est pas disponible chez tous ses concurrents et offre un coût d’utilisation réduit. La Clio propose aussi un moteur ECO-G 100 ch. De son côté, la 208 propose des moteurs hybrides de 100 ch et 136 ch, tandis que la Polo se limite à des moteurs essence TSI. La Sandero 2025 se concentre sur l’essentiel en matière de motorisations et d’équipements, ce qui lui permet de maintenir des coûts d’entretien plus bas. Cela en fait un choix très pertinent pour les acheteurs qui cherchent un véhicule sans compromis sur la qualité et la sécurité.

La version Stepway dans la cour des grand

La Sandero Stepway 2025 se positionne également face à des modèles de SUV urbains comme la MG ZS et le C3 Aircross. Avec son prix de départ d’environ 17 190 € pour l’Eco-G 100 est plus abordable que le SUV de Citroën, qui démarre à 19 900 € en version essence. Elle est également plus compétitive que le MG ZS Hybrid+ avec ses 22 990 € et une puissance hybride de 197 ch.

La Sandero Stepway a un coffre d’un volume de 328 L. Le Citroën C3 Aircross a un volume de 410 L. Le MG ZS a un volume de 483 L. La Dacia offre un excellent compromis entre prix et performance.

