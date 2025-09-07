Dacia Duster 2025 – Quelle motorisation et à quel prix ?

La nouvelle Dacia Duster 2025 débarque sur le marché avec un objectif précis : offrir un SUV polyvalent à l’identité renouvelée, soutenu par des options de motorisation qui marquent une évolution technique. Quel choix s’impose entre l’efficace bloc hybride, le puissant TCe 130 ou l’économique Eco-G 100 ? Et à quel prix ? Je vous dis tout !

Le Dacia Duster 2025 coche toutes les cases d’un SUV polyvalent

Pour cette édition 2025, Dacia frappe fort avec trois grandes familles de motorisations : essence, GPL et hybride. Chacune a été pensée pour réduire la consommation et délivrer une puissance moteur adaptée à chaque profil. La marque veut aussi limiter au maximum les émissions de CO2.

Grâce à cette diversification, le SUV compact compte séduire tous les profils. Il vise autant les citadins attentifs à leur budget carburant que les conducteurs avides d’aventure hors des sentiers battus. Avec un choix entre transmission 4×2 et 4×4, la polyvalence est totale, sans faire exploser les prix.

L’économie rencontre la polyvalence avec le Moteur Eco-G 100

La motorisation eco-g 100 associe brillamment essence et GPL. Sous le capot, ce bloc développe 100 chevaux pour une conduite souple et agréable. Cet SUV revendique d’être idéal aussi bien au quotidien que lors des escapades du week-end. Son principal avantage reste la double alimentation carburant. Cette technologie mixte assure une consommation réduite et des émissions de CO2 contenues.

Ce moteur séduit par son coût à l’usage modéré : le plein de GPL reste nettement plus abordable qu’avec une motorisation essence classique. À cela s’ajoute une grande autonomie grâce aux deux réservoirs cumulés (GPL et essence) qui assure de longues distances sans contrainte. Dacia joue ici la carte de l’écologie pragmatique avec une solution économique à l’achat comme à l’entretien.

TCE 130 : puissance et sobriété

Pour ceux qui privilégient une expérience de conduite dynamique, la motorisation TCE 130 propose 130 chevaux issus d’un trois cylindres turbo moderne. Ce bloc conjugue vivacité et maîtrise de la consommation, particulièrement appréciables sur routes mixtes ou autoroutes. La gestion électronique optimise constamment l’injection, ce qui contribue à une consommation réduite.

Au volant, la version TCE 130 impressionne par ses accélérations franches et sa compacité qui la rend facile à prendre en main. Disponible en transmission 4×2 et 4×4, elle répond parfaitement aux exigences des conducteurs actifs, confrontés à des parcours variés. En ville comme sur les chemins sinueux de campagne, voire dans les reliefs escarpés, le Dacia Duster 2025 TCE130 a tout ce qu’il faut sous le capot.

Motorisation TCe 130 – puissance et la sobriété

Avec le bloc hybride 140 ch, le Duster fait entrer l’électrification dans son univers. Cette motorisation combine un moteur essence et un moteur électrique. Elle assure des démarrages silencieux et une récupération d’énergie lors des phases de décélération. L’intérêt est clair : une consommation réduite, surtout en milieu urbain, où la part électrique est sollicitée.

Les émissions de CO2 sont ainsi fortement limitées, notamment lors des trajets citadins. Sur route rapide, la synergie entre les deux moteurs garantit confort et performances. Cette version hybride attire naturellement les automobilistes sensibles aux enjeux écologiques, sans sacrifier la modularité ni la praticité chère au Duster.

Capacités tout-terrain et montée en gamme

Au-delà de ses motorisations, le Dacia Duster 2025 se distingue par son approche pragmatique. Avec ses 4,34 mètres de long, il conserve un gabarit de SUV compact. Côté look, le design extérieur a gagné en caractère sans sacrifier la fonctionnalité. La calandre redessinée adopte une signature lumineuse en Y, intégrée aux projecteurs LED plus anguleux. Les protections latérales en Starkle® et les arches de roues élargies renforcent l’allure baroudeuse.

La garde au sol atteint 217 mm, soit l’une des plus élevées du segment, et les angles d’attaque et de fuite sont respectivement de 30° et 34°, ce qui permet de franchir des obstacles avec aisance. Les débattements de suspension ont été revus pour offrir une meilleure articulation sur terrain accidenté, et les pneus spécifiques montés sur la finition Extreme assurent une adhérence renforcée sur sol meuble ou humide.

Les jantes alliage 17 pouces de série sur les finitions hautes, associées aux barres de toit modulables, soulignent une orientation clairement tournée vers l’aventure. La silhouette musclée et les lignes tendues du capot rappellent que ce SUV est conçu pour sortir des sentiers battus, tout en conservant une vraie élégance urbaine.

La gamme propose selon les versions une boîte manuelle six rapports ou une transmission automatique douce et réactive, idéale pour la ville. En configuration 4×4, les capacités de motricité et de franchissement sont remarquables, compte tenu du segment. Le couple élevé disponible dès les bas régimes facilite le passage sur sols meubles ou accidentés.

Intérieur retravaillé avec un confort optimal

L’habitacle spacieux propose cinq vraies places. Ses finitions variées, du modèle de base au plus équipé, sont pensées pour répondre à différents budgets. Le tout a été orchestré sans jamais sacrifier la robustesse.

C’est un véhicule fonctionnel et polyvalent qui propose un généreux coffre de 472 litres. Ce Duster mise sur la simplicité et l’efficacité en plus de combiner un design audacieux avec une conception intelligent.

Impossible d’évoquer le Duster sans parler de ses véritables aptitudes hors route. En 4×2 ou 4×4, le modèle repose sur la plateforme CMF-B optimisée pour la polyvalence. La version 4 roues motrices bénéficie d’un sélecteur de mode de conduite (Auto, Eco, Snow, Off-road). Elle embarque également une boîte automatique sans embrayage, couplée à la motorisation hybride 140 ch. Ce système offre une meilleure gestion du couple en terrain difficile.

Équipements de sécurité et confort à bord

En 2025, le Duster franchit encore un cap en matière d’équipements. Pour rassurer le conducteur, le SUV propose désormais un arsenal complet d’aides à la conduite : freinage actif d’urgence, maintien dans la voie, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux de signalisation. La longue liste des systèmes d’aides électroniques comprend par ailleurs l’aide au démarrage en côte, le contrôle de descente.

Parmi les nouveautés : climatisation automatique, caméra de recul, accès mains libres, chargeur par induction et système audio Bluetooth. Les tissus résistants, sièges confortables et insonorisation travaillée garantissent un voyage serein, quel que soit le trajet.

La sécurité passive n’est pas oubliée, avec plusieurs airbags, une structure renforcée et une assistance au stationnement de série. Toutes ces innovations sont accessibles dès les premières finitions, preuve de la volonté de la marque de démocratiser la technologie.

Le système multimédia du Duster 2025 s’appuie sur un écran tactile lumineux de 10 pouces, compatible avec la majorité des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Une navigation intuitive, une gestion vocale et des mises à jour facilitent l’interaction avec le véhicule. On trouve également des prises USB-C disséminées dans l’habitacle, un GPS performant et des fonctions connectées.

Positionnement face à la concurrence et analyse des prix

Avec un prix de départ autour de 20 000 euros pour la version équipée du moteur Eco-G 100, le Duster 2025 reste fidèle à sa stratégie d’accessibilité. Ce positionnement lui assure une place de choix face aux autres SUV généralistes, d’autant que la politique d’options reste raisonnable comparée à la concurrence directe.

Les versions hybrides affichent un tarif avoisinant les 27 000 euros, mais restent attractives au regard de la dotation technologique et de la variété des motorisations proposées (GPL, TCe 130, full hybrid 140 ch). À caractéristiques équivalentes, le rapport équipements/prix du Duster continue de faire figure de référence. Les clients attentifs à la consommation réduite et aux dernières innovations digitales y trouveront probablement le meilleur compromis actuel.

Les tendances actuelles poussent les constructeurs à renforcer leur offre en motorisations hybrides avec des blocs thermiques fiables. Grâce à cette offre intelligente et complémentaire, la marque Duster cible aussi bien les primo-accédants que les familles qui recherchent une fiabilité accessible.

Comparaison avec les autres SUV compacts similaires

Sur le segment très disputé des SUV compacts, la concurrence est féroce pour le Duster. Plusieurs modèles se positionnent comme des rivaux de taille, chacun avec ses forces et ses faiblesses.

Le MG ZS Hybrid+ se présente avec un prix attractif. Il offre une motorisation hybride performante et un équipement très généreux. Toutefois, il reste en retrait sur la robustesse et la modularité. De son côté, le Citroën C3 Aircross mise sur sa polyvalence. La marque aux chevrons propose des versions essence et hybride, ainsi qu’une configuration 7 places, mais son coffre est petit et son confort dépend de suspensions spécifiques. Plus haut de gamme, le Peugeot 2008 séduit par son design, sa finition intérieure soignée et son i-Cockpit, mais son prix monte vite avec les options. Savez-vous que La Peugeot E-208 GTI a volé la vedette aux 9X8 au Mans ?

Le SEAT Ateca bénéficie du savoir-faire du groupe Volkswagen. Il offre des motorisations essence fiables et une finition de qualité. Cependant, il est plus adapté à un usage urbain qu’à l’aventure. Enfin, le Renault Symbioz propose un grand coffre et une motorisation hybride efficace. Son prix le positionne dans une catégorie supérieure au Duster.L’argument « prix et tarifs » demeure le point fort du Duster. Alors que la tendance générale est à la hausse chez les rivaux, le modèle roumain maintient une accessibilité réelle sans renoncer à la robustesse, à la modularité et à l’innovation, éléments essentiels sur ce marché en pleine mutation.

