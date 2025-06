La Peugeot E-208 GTI a volé la vedette aux 9X8 au Mans

Au Mans, les lionnes officielles de Peugeot se sont fait voler la vedette par une citadine électrique. Posée en silence dans le village du circuit, la Peugeot E-208 GTI a déclenché plus de réactions que les 9X8 en pleine course.

Ce week-end, la Peugeot E-208 GTI ne courait pas, mais elle faisait parler dans les allées du Mans. Installée dans le village du circuit, à quelques mètres des stands, elle attirait les regards des curieux comme un aimant. Tandis que les 9X8 de Peugeot Sport restaient discrètes sur la piste face aux Ferrari et Porsche, cette citadine électrique volait presque la vedette. De nombreux visiteurs s’arrêtaient pour l’observer sous tous les angles, intrigués par ses lignes affûtées et son badge GTI tant attendu.

C’est dans le cadre mythique des 24 Heures du Mans que la Peugeot E-208 GTI a été dévoilée au public. Le moment n’était pas choisi au hasard. Peugeot Sport vivait un week-end difficile sur le plan sportif.

Malgré un départ prometteur, les 9X8 ne se sont jamais imposées parmi les leaders. Toutefois, la marque avait misé sur une présence forte hors-piste. Aux côtés d’une maquette grandeur nature de la 9X8, la E-208 GTI tenait le rôle de star accessible, celle que les passionnés pourront conduire bientôt.

Un retour attendu du badge GTI, cette fois en mode électrique

Depuis l’arrêt de la 208 GTI thermique, les amateurs de petites sportives attendaient son héritière. C’est chose faite avec cette E-208 GTI, qui utilise le même groupe motopropulseur que l’Abarth 600e ou la Junior Elettrica Veloce d’Alfa Romeo.

Elle développe 280 chevaux, aligne 345 Nm de couple et s’appuie sur une batterie de 54 kWh. Elle promet ainsi des performances très sérieuses sur route. Son différentiel mécanique à l’avant témoigne d’un vrai souci de motricité. Et certains espèrent qu’elle deviendra la référence du segment électrique.

Peugeot Sport peut-il encore faire vibrer avec une GTI électrique ?

Les amateurs se souviennent des précédentes GTI de Peugeot, nerveuses, vivantes et presque sauvages sur route. La marque est capable de proposer des châssis affûtés et bien équilibrés. Avec ce moteur déjà connu pour ses réactions musclées sur d’autres modèles Stellantis, la Peugeot E-208 GTI semble bien partie pour perpétuer l’esprit maison.

Reste à savoir comment les ingénieurs la rendront exploitable, précise et ludique. Sur les routes bosselées, elle pourrait bien réclamer des bras solides pour canaliser le couple sur le train avant.

Une rivale électrique qui devra imposer sa logique

La E-208 GTI n’arrive pas seule. Elle devra affronter la future Lancia Ypsilon HF, conçue sur la même base technique. Le duel s’annonce serré entre les deux marques. D’un côté, le savoir-faire dynamique de Peugeot Sport. De l’autre, le retour en force de Lancia avec une stratégie ambitieuse.

Et pendant que certains grincent encore face à la disparition des GTI thermiques, d’autres voient déjà en la Peugeot E-208 GTI une synthèse prometteuse entre plaisir et technologie. En tout cas, ce week-end au Mans, c’était bien elle la plus photographiée des lionnes.

