Toyota va ouvrir la première ville robot au pied du Mont Fuji ! Tout savoir

Au Japon, entre tradition et haute technologie, Toyota s’apprête à faire tourner les têtes avec son projet de ville robot. Au pied du Mont Fuji, Woven City prend forme. Un modèle de ville connectée, où humains, robots et IA cohabitent harmonieusement.

Plus qu’un constructeur automobile, Toyota se positionne désormais comme un acteur central de la mobilité intelligente et des infrastructures du futur. Je me souviens même quand cette entreprise japonaise a annoncé son projet Woven City lors du CES 2020.

Installée sur les anciens terrains de son usine Higashi-Fuji, Toyota a conçu cette ville robot comme un terrain d’expérimentation grandeur nature. Elle mêle innovation technologique, énergie propre et urbanisme repensé.

In 2020, Toyota announced:



They're building an entire city from scratch, as a living laboratory with 2,000 inventors.



And… It's here in 2025.



