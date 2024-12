Étude Sonatus : les attentes en tech des conducteurs auto dévoilées

Une nouvelle enquête menée par Sonatus met en lumière les priorités des conducteurs en France et en Allemagne. Entre sécurité, mises à jour logicielles et intelligence artificielle, les automobilistes redéfinissent leur vision de la voiture connectée.

La sécurité et l’intelligence artificielle au cœur des attentes

Je constate que la sécurité routière demeure la préoccupation majeure des conducteurs. L’étude révèle que 44 % des Français et 36 % des Allemands estiment que les technologies automobiles doivent avant tout renforcer la sécurité. Cette priorité s’accompagne d’une ouverture accrue à l’intégration de l’intelligence artificielle. 62 % des Français et 67 % des Allemands se montrent favorables à l’IA dans les véhicules, avec une forte adhésion chez les jeunes de 20 à 29 ans (71 %). Les conducteurs associent l’IA à des fonctions comme la conduite automatisée. Il y a aussi l’amélioration de l’efficacité énergétique, citée comme essentielle par 29 % des Français et 18 % des Allemands.

La montée en puissance des véhicules définis par logiciel (SDV)

L’étude met en évidence un intérêt croissant pour les véhicules définis par logiciel (SDV). Ces voitures, capables de recevoir des mises à jour continues, répondent à la demande de 89 % des Français et 87 % des Allemands pour des systèmes évolutifs. Les mises à jour en temps réel sont particulièrement prisées pour améliorer les performances, corriger des bugs ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Elles renforcent la durabilité et la longévité des véhicules.

Jeffrey Chou, PDG de Sonatus, explique : « Les conducteurs veulent plus qu’un simple moyen de transport fiable : ils souhaitent des véhicules qui évoluent avec leurs besoins ». Les technologies proposées par Sonatus, comme les mises à jour OTA (over-the-air) et les solutions de sécurité dynamique, illustrent les réponses concrètes aux attentes des automobilistes. Ces innovations permettent non seulement d’améliorer les véhicules, mais aussi de garantir leur adaptabilité face à des besoins évolutifs.

Durabilité : une des attentes fortes et convergentes selon Sonatus

La durabilité, bien qu’arrivant après la sécurité dans les priorités des conducteurs, reste une préoccupation clé. 79 % des Français et 88 % des Allemands affirment qu’une voiture connectée les encouragerait à prolonger la durée de vie de leur véhicule. Cette tendance illustre le potentiel des technologies logicielles pour réduire l’impact environnemental des voitures. Elle renforce également leur utilité à long terme.

L’étude Sonatus 2024 démontre que les conducteurs attendent des voitures connectées qu’elles dépassent leur rôle traditionnel pour devenir des plateformes dynamiques et personnalisables. Avec des priorités comme la sécurité, la durabilité et la mise à jour continue, les véhicules définis par logiciel marquent une nouvelle étape dans l’avenir de la mobilité. Les constructeurs qui sauront intégrer ces attentes auront un avantage stratégique face aux défis d’une industrie en pleine mutation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

