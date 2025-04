Bizarre : un dinosaure à trois orteils et queue blindée découvert

Une drôle d’empreinte de pas de dinosaure, marqués par seulement trois orteils, a mis les paléontologues en émoi dans les montagnes Colombie-Britannique. Elles datent de 100 millions d’années, elles sont parfaitement conservées, et surtout… elles ne ressemblent à rien de connu.

Si l’on croit les chercheurs, ces empreintes appartiennent à un dinosaure cuirassé jamais vu auparavant : Ruopodosaurus clava. Traduction libre : « le lézard effondré à massue ». Un spécimen pour le moins étrange qui ne ressemblait à rien de ce que l’on connaissait dans son genre.

L’univers n’a pas fini de nous surprendre

Tout a commencé en 2023, quand le Dr Charles Helm, scientifique affilié au musée de Tumbler Ridge, a convié un groupe de paléontologues de renom dans cette bourgade.

Il voulait examiner l’étrange empreinte fossile tridactyle (trois orteils), assez différentes de ce que les ankylosaures nous avaient habitués à laisser. Comme s’il s’était arrêté au milieu de l’évolution pour tester une nouvelle configuration.

Petit rappel des faits pour ceux qui auraient séché les cours de paléontologie. Les ankylosaures, ce sont ces dinosaures cuirassés qui vivaient à l’époque du Jurassique supérieur et du Crétacé.

On les reconnaît à leur dos blindé et à leur look de tanks vivants. Ils se divisent en deux grandes familles. Les nodosauridés, dotés d’une queue souple et de quatre doigts ; et les ankylosauridés, qui eux, se baladent avec une queue en forme de massue et… trois doigts.

C’est ce dernier groupe auquel appartient Ruopodosaurus clava, et c’est justement ce détail du pied qui a permis aux chercheurs de tirer leurs conclusions.

La Dre Victoria Arbour du Musée royal de la Colombie-Britannique, le décrit comme une espèce tridactyle de 5 à 6 mètres. Elle est protégée par une armure d’os et de pointes et est équipée d’une queue rigide qui aurait pu faire office de bélier préhistorique.

L’étude a été publiée le 14 avril dans le Journal of Vertebrate Paleontology.

Tumbler Ridge, un coin dédié aux fascinés d’étranges créatures

Jusqu’à aujourd’hui, aucune preuve physique de ce type de spécimen précis n’avait été trouvée en Amérique du Nord. On avait bien quelques soupçons, mais pas de trace formelle.

Ces nouvelles empreintes confirment donc non seulement l’existence d’un dinosaure ankylosauridé à trois orteils dans la région. Mais aussi le fait que plusieurs espèces de ce genre vivaient ensemble dans le même coin, à la même époque.

On pourrait même croire que Tumbler Ridge est en train de devenir le repaire officiel des dinos oubliés. Depuis que deux enfants y ont repéré des traces en 2000, la région est devenue un véritable musée à ciel ouvert.

On y a retrouvé de tout. Des empreintes de crocodiliens géants. De tyrannosaures. Des coquillages de la taille d’un ballon de basket, et même une défense de mammouth.

Et le Ruopodosaurus clava, lui, n’a été identifié que dans ce coin, nulle part ailleurs. Et le fait qu’il n’existe aucun squelette associé rend la découverte encore plus mystérieuse.

Bref, ce dinosaure fantôme replace Tumbler Ridge au centre des grandes histoires préhistorique. Encore une fois.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Personnellement, je pense que l’univers ne cessera jamais de nous émerveiller. Et vous ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.