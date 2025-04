GTA VI est tellement énorme que Rockstar Games a créé son propre Data Center !

Pour GTA VI, le studio Rockstar Games semble avoir franchi un cap inédit en construisant son propre data center. Une décision technique lourde de sens, qui en dit long sur l’ambition et la parano bien placée derrière le jeu le plus attendu de la décennie.

Depuis le temps qu’on attend GTA VI, chaque rumeur prend des allures de pépite. Mais cette fois, le buzz va bien plus loin que le simple leak de gameplay. Selon un créateur de contenu plutôt bien informé, Rockstar Games aurait bâti un data center dédié uniquement à GTA VI. Une structure à part entière, construite pour un seul jeu. Folie ? Vision de génie ? Peut-être un peu des deux.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens que GTA VI va clairement casser Internet. Selon le créateur de contenu Detective Seeds, Rockstar Games aurait carrément construit son propre data center rien que pour son futur géant vidéoludique.

L’information est donc tombée sur X. Et avec ses 11 000 abonnés, Detective Seeds commence à se faire un petit nom, surtout après avoir évoqué une version modernisée d’Oblivion. Même si le fameux shadowdrop n’a finalement pas eu lieu. Alors bien sûr, soyez prudent ! L’information n’est pas confirmée par Rockstar Games, mais je trouve qu’elle a du sens.

Par ailleurs, nous le savons, Rockstar Games a déjà été victime de fuites assez humiliantes, notamment autour de GTA VI. En créant son propre centre de données, le studio pourrait ainsi reprendre le contrôle total sur la sécurité de ses projets. Vous savez, moins de dépendance aux fournisseurs externes, moins de risques de DDoS, de leaks internes ou d’espionnage numérique.

Rockstar Games reportedly built a data center solely for GTA 6.



GTA 6 Online will be MASSIVE! 🔥 pic.twitter.com/oG76kvSWuR