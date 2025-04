Jeu d’argent en ligne : comment les escrocs exploitent vos failles ?

En pleine croissance, le marché français des jeux d’argent en ligne attire autant les amateurs que les cybercriminels. Casinos frauduleux, arnaques aux pronostics, applis piégées : la fraude se professionnalise.

Une industrie florissante, mais vulnérable

Le secteur des jeux d’argent en ligne atteint des sommets : 13,4 milliards d’euros de produit brut en 2023, en hausse de 3,5 %. Mais derrière cette croissance, une autre réalité s’installe : celle des escroqueries numériques, de plus en plus sophistiquées. Benoit Grunemwald, expert cybersécurité chez ESET, alerte sur l’usage de l’intelligence artificielle pour créer de faux avis et sites crédibles. Les arnaques aux pronostics ou aux micro-tâches via WhatsApp – responsables de 220 millions de dollars de pertes – illustrent cette dérive. Une campagne récente comptait plus de 500 publicités trompeuses et 1 377 sites malveillants, preuve d’une industrialisation de la fraude à grande échelle.

Sécurité numérique : un enjeu central pour les joueurs

Face à cet environnement piégé, la prudence ne suffit plus. Les experts appellent à renforcer les défenses personnelles et collectives : vérification systématique des plateformes, authentification multifacteurs, surveillance des mouvements financiers. Le secteur agréé, qui représente désormais 17,5 % de parts de marché, continue de progresser malgré une baisse du nombre de joueurs liée aux paris sportifs. Ce recul soulève une interrogation : la montée des risques détourne-t-elle les usagers ? Alors que près d’un Français sur deux joue chaque année, la sécurité devient un facteur décisif. Le jeu n’est plus seulement une affaire de hasard — c’est aussi une question de cybervigilance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

