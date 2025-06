Vidéo : entrez dans cette capsule japonaise, contrôlez tout le corps d’un robot

Une jeune entreprise technologique japonaise vient de permettre l’interaction homme/machine. Grâce à son dispositif inédit, appelé « Capsule Interface », nous, humains, pouvons transmettre à distance nos mouvements corporels ainsi que notre force musculaire vers un robot humanoïde.

Baptisée « Capsule Interface », cette technologie a été développée par la start-up tokyoïte H2L. Le but est de créer une expérience réellement partagée entre humains, robots et avatars, en allant bien au-delà des simples gestes ou déplacements.

Cette Capsule Interface est un fauteuil aux allures de siège massant. Seulement, elle transforme littéralement quiconque y entre en interface vivante.

L’utilisateur pourrait piloter un robot à distance comme s’il s’agissait d’une extension naturelle de lui-même. Voyez par vous-même sur cette courte vidéo de démonstration publiée par H2L..

Cette séquence montre une femme utilisant l’interface Capsule pour prendre le contrôle d’un robot humanoïde H1 conçu par Unitree Robotics. Celui-ci accomplit différentes tâches.

Il nettoie une surface, soulève une boîte et interagit avec une personne. Tout cela avec une précision qui reflète non seulement les mouvements de l’utilisatrice, mais aussi l’effort physique qu’elle fournit.

Et c’est justement cette fidélité dans la reproduction du geste et de la force qui fait la singularité du système développé par H2L..

Une méthode révolutionnaire

Les méthodes de téléopération classiques s’appuient sur des capteurs de mouvement. Du type IMU, exosquelettes ou caméras optiques. Mais l’interface Capsule, elle s’intéresse directement à l’intention physique.

Elle repose sur des capteurs musculaires ultrasensibles, capables de détecter les plus infimes variations de tension dans les muscles de l’utilisateur. Ces signaux sont ensuite traduits en données en temps réel et envoyés au robot.

Vous comprenez donc pourquoi les gestes sont plus réalistes et naturels. Comme le dit H2L, les données de mouvement seules ne suffisent pas à recréer une expérience pleinement immersive. Elles manquent de nuances, notamment en termes de force et de ressenti physique.

D’ailleurs, sachez que cette synergie homme-machine ouvre la voie à de nombreuses applications concrètes. En entreprise, les employés pourraient participer à des réunions ou effectuer certaines tâches à distance sans quitter leur bureau ou leur domicile.

Les livreurs, eux, auront la possibilité de déplacer des objets lourds sans s’exposer à la fatigue. Dans les zones à risque, les robots pourraient être déployés pour intervenir sans danger pour les humains.

Le système intéresse aussi les familles, les seniors ou les agriculteurs, qui pourraient déléguer des tâches quotidiennes ou techniques à des robots contrôlés à distance.

Plutôt génial vous ne trouvez pas ? Dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.