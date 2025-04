Ce nouveau tracker ultra-coloré retrouve vos appareils Apple et Android

Le tracker Pop fonctionne avec les appareils des réseaux Apple Find My et Google Find My Device. Mais uniquement l’un à la fois.

Bagage manquant, jouet égaré ou téléphone disparu… Ce tracker est peut-être la solution à votre problème. Chipolo, une société de suivi Bluetooth basée en Slovénie, a lancé le POP le 14 avril. Ce tracker est en précommande sur Amazon et le site Chipolo.

Un tracker pour appareils multiplateformes

Le tracker Chipolo Pop convient aux utilisateurs d’appareils divers. Ce disque de 1,53 pouce s’attache facilement à des clés ou un sac.

Disponible en six coloris : bleu, noir, vert, rouge, blanc, jaune, il se remarque aisément. Il se connecte à Apple Find My ou Google Find My Device, mais un seul réseau à la fois.

De plus, l’application Chipolo ajoute des fonctions pratiques. Appuyer deux fois sur le tracker fait sonner un téléphone égaré.

Sur un appareil Android, le tracker émet des alertes signalant un objet oublié. Cette compatibilité multiplateforme répond aux besoins des foyers mixtes.

Une approche plus écologique et améliorée

L’application Chipolo permet d’utiliser le tracker comme obturateur photo à distance. Fabriqué en Europe avec 50 % de matériaux recyclés, il adopte une approche écologique.

La portée Bluetooth de 300 pieds de Pop surpasse les 200 pieds des anciens modèles Chipolo comme le One Point. Et sa sonnerie de 120 dB facilite la localisation des appareils dans des lieux bruyants.

La résistance IP55 protège contre la poussière et les éclaboussures, adaptée pour un usage extérieur. Tandis que la batterie CR2032, remplaçable, offre une autonomie d’un an.

Ce tracker pour appareil est vendu à 29 $ par unité ou 89 $ pour quatre. Cela en fait une bonne alternative aux autres trackers.

En comparaison, l’AirTag limite ses fonctions aux appareils Apple. Le Tile Pro propose une portée comparable, mais sans intégration directe aux réseaux Find My.

