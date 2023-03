Envoyer un SMS anonyme sur un téléphone Android : comment faire ?

Il est parfaitement possible d’envoyer un SMS anonyme et sans permettre à son destinataire de retracer sa provenance. Il suffit de faire appel aux services destinés à assurer votre discrétion.

Actuellement, les technologies permettant de dissimuler son identité abondent sur le marché. Il existe différentes manières de protéger au maximum ses données personnelles. Si vous avez envie d’envoyer un SMS anonyme sur un téléphone Android, trois principales options s’offrent à vous. Soit vous recourez aux services d’un site web, soit vous misez sur une application dédiée aux smartphones, soit vous cachez le numéro d’identification de votre portable.

Envoyer un SMS anonyme grâce à un site web

Grâce à l’évolution technologique, il est aujourd’hui possible d’envoyer un message sans avoir un smartphone ni un numéro de téléphone. Il suffit de se rendre sur un site web permettant de laisser un SMS anonyme sur un appareil Android. Vous avez le choix entre TextDrop, Text For Free, Anonymous Text, Send Anonymous SMS, Anon Text et Text’em.

TextDrop

Il présente l’avantage d’avoir une interface intuitive. Pour bénéficier de ses services complètement gratuits, il suffit d’entrer votre adresse e-mail et de fournir le numéro de portable du destinataire. Ce dernier a la capacité de répondre à vos messages sans connaître votre identité.

Text For Free

Ce site web vous permet d’envoyer un SMS anonyme, mais pas de recevoir les réponses du destinataire. Il ne vous demande que le numéro de portable de ce dernier.

Anonymous Text

Cette plateforme sur Internet est accessible sans frais d’abonnement ni d’inscription. Elle vous donne la possibilité d’adresser des messages anonymes à des personnes du monde entier (sans limitation géographique).

Send Anonymous SMS

Send Anonymous SMS est certainement l’un des sites web les plus utilisés pour envoyer des SMS anonymes. Selon les données publiées par ses propriétaires, plus de 100 000 messages sont délivrés sur cette plateforme chaque jour. Pour profiter de son service, il suffit d’entrer le numéro de téléphone de la personne de votre choix et son pays.

Utiliser une application dédiée aux smartphones

Les applications permettant d’envoyer un SMS anonyme fonctionnent à peu près de la même manière que les sites web cités ci-dessus. Cependant, pour les utiliser, vous devez d’abord les télécharger sur votre smartphone, puis y créer un compte. Ces outils offrent généralement davantage de fonctionnalités comme la possibilité d’ajouter des photos dans les messages ou de passer des appels vocaux.

Dans la majorité des cas, une période d’essai complètement gratuite délimitée par un nombre de SMS envoyés ou de jours est offerte aux utilisateurs. À son terme, ces derniers doivent payer un abonnement généralement mensuel s’ils veulent continuer à bénéficier du service. Si vous êtes à la recherche de ce genre d’application, vous avez le choix entre d’innombrables options, dont : Burner, TextFree, Text Me, TextNow, etc.

Cacher le numéro d’identification de votre téléphone

En modifiant certains paramètres de votre téléphone, vous avez la possibilité de cacher votre numéro lorsque vous passez des appels ou envoyez des messages. Si vous utilisez un iPhone, il vous suffit notamment d’entrer dans Paramètres et d’ouvrir l’à propos du téléphone. Appuyez ensuite sur « Montrer mon numéro de téléphone », puis désélectionnez le bouton. Si vous utilisez un téléphone Android, vous devez activer l’option « Cacher mon numéro de téléphone ».