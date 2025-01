La « téléconduite » : une nouvelle expérience pour les passagers et de nouvelles opportunités pour les passionnés

Cette startup transforme la mobilité urbaine et propose une nouvelle façon d’allier technologie, praticité et opportunités professionnelles. Vous pensez à la conduite autonome ? Détrompez-vous ! Avec la téléconduite, un opérateur humain contrôle chaque véhicule à distance.

La start-up allemande Vay révolutionne la mobilité urbaine en combinant innovation technologique et simplicité d’usage. À Las Vegas, une flotte de 30 véhicules électriques télécommandés propose une alternative moderne au covoiturage traditionnel.

Vous commandez une voiture via l’application et un téléconducteur à distance conduit le véhicule pour venir vous chercher. Une fois à destination, vous sortez et laissez le véhicule où il est, sans avoir à le garer. Le téléconducteur reprend ensuite les commandes à distance et se dirige vers le prochain client. Grâce à ce service, Vay offre une expérience fluide qui s’adapte aux besoins des usagers.

Un métier idéal pour les technophiles

Pour accompagner son expansion, Vay recrute des téléconducteurs prêts à relever le défi technologique. Ces opérateurs contrôlent les véhicules à distance depuis des stations spécialement équipées d’un volant, de pédales et de plusieurs écrans. Les bruits environnants, comme les sirènes et les avertissements sonores, sont transmis via des microphones pour une immersion complète.

Ce poste, parfait pour les passionnés de jeux vidéo ou de technologie, nécessite des compétences spécifiques. Les candidats doivent notamment posséder un permis américain, une expérience de conduite professionnelle et un excellent sens de l’organisation. Une formation rigoureuse à la Remote Driving Academy prépare ensuite les recrues à une conduite défensive et sécurisée.

Des avantages pour les clients et les opérateurs

Pour les utilisateurs, la téléconduite offre une solution pratique et économique. Le tarif de 0,30 dollars par minute de conduite, sans durée minimale, rend ce service accessible à tous. Les locations peuvent aller jusqu’à 12 heures afin d’offrir une grande flexibilité. Les opérateurs de services de location bénéficient également de cet avantage.

Selon Vay, leur système peut doubler la durée d’utilisation des véhicules dans le but d’augmenter les revenus générés. Grâce à cette approche, la téléconduite s’impose comme une alternative attractive au covoiturage traditionnel.

Un compromis entre voiture classique et véhicule autonome

En outre, Vay propose une solution intermédiaire pour combler le fossé entre les véhicules traditionnels et les voitures totalement autonomes. Les technologies actuelles peinent encore à déployer des véhicules autonomes fiables à grande échelle.

En revanche, la téléconduite garantit une expérience plus sûre et plus contrôlée. En pionnière, Vay a testé ses véhicules à la fois en Europe et aux États-Unis. De ce fait, la startup a obtenu le feu vert pour des opérations commerciales à Las Vegas. Cette avancée ouvre la voie à une adoption plus large de cette technologie.

L’expansion ne s’arrête pas là : Vay ambitionne de conquérir le marché européen en commençant par l’Allemagne. Les discussions avec les autorités locales visent à établir un cadre réglementaire favorable à un déploiement national. En combinant efficacité, sécurité et accessibilité, Vay s’impose comme une solution de mobilité urbaine d’avenir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.