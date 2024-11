Ampere : avancées majeures dans les véhicules électriques intelligents

Un an après sa création, Ampere, spécialiste des véhicules électriques, démontre sa capacité à transformer l’industrie automobile. L’entreprise, issue du groupe Renault, vise la tête du marché européen, portée par des avancées technologiques majeures et des innovations dans la fabrication.

Une montée en puissance rapide dans un marché en mutation

En seulement un an, Ampere a réussi à se positionner comme un acteur incontournable dans le domaine des véhicules électriques intelligents. Malgré un contexte de ralentissement global du marché, l’entreprise a consolidé sa présence et s’est démarquée par son approche proactive. Ampere prévoit de tirer parti d’une croissance annuelle de 25 % du marché des véhicules électriques en Europe au cours des cinq prochaines années. Cette ambition est soutenue par une stratégie qui conjugue efficacité industrielle et innovations technologiques.

ElectriCity, pôle industriel d’Ampere situé dans le nord de la France, joue un rôle clé dans cette expansion. Les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz, en collaboration avec Cléon pour les moteurs électriques, ont permis à la marque de réduire considérablement le temps de fabrication de ses modèles, notamment la Renault 5, désormais produite en moins de dix heures.

Des partenariats stratégiques et une diversification des projets

Ampere n’est pas seulement focalisé sur ses propres modèles. L’entreprise a su attirer l’attention de grandes marques comme Nissan, qui lui a confié le développement de son prochain modèle électrique du segment A après le succès du Compact EV. Cette reconnaissance internationale témoigne de l’attrait croissant de la plateforme technologique d’Ampere.

Par ailleurs, Mitsubishi a également choisi de collaborer avec Ampere pour la production de son C-SUV électrique à partir de 2025. Ces projets soulignent la capacité d’Ampere à s’adapter et à élargir son influence au sein de l’industrie. La marque capitalise sur ses avancées en matière de réduction des coûts et de développement rapide.

Une vision tournée vers l’innovation et la durabilité

Ampere a mis en place des technologies avancées pour garantir la durabilité et l’efficience de ses véhicules. L’intégration de la chimie LFP (Lithium, Fer, Phosphate) en seulement 18 mois, ainsi que le développement de la technologie cell-to-pack pour 2026, illustrent cette démarche. À l’horizon 2028, l’entreprise prévoit de déployer des batteries sans cobalt pour combiner la densité énergétique du NMC et la sécurité du LFP. Luca de Meo, CEO de Renault Group et Ampere, a affirmé : « Les avancées majeures réalisées par Ampere en une année prouvent que l’entreprise est vraiment la réponse la plus substantielle de l’industrie automobile européenne à la concurrence venue de l’est et de l’ouest. »

Ampere iraencore plus loin dès 2026 le premier véhicule SDV (Software-Defined Vehicle) européen, fruit d’une approche horizontale pour conserver la propriété intellectuelle de ses innovations. Cette stratégie inclut des collaborations avec des géants tels que Google et Qualcomm, et marque un tournant vers une mobilité de plus en plus connectée et durable.

L’année écoulée confirme la montée en puissance d’Ampere et son ambition de s’imposer comme le leader européen des véhicules électriques intelligents et de rattraper deux générations de retard d’un seul coup. Avec des modèles tels que la future Twingo, accessible et technologique, l’entreprise réaffirme sa volonté de démocratiser l’électrique et de repousser les limites de l’innovation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

