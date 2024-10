Snapdragon Cockpit Elite et Ride Elite : Les innovations automobiles de Qualcomm

Lors du Snapdragon Summit, Qualcomm Technologies a présenté ses nouvelles plateformes Snapdragon Cockpit Elite et Snapdragon Ride Elite. Conçues pour repousser les limites des véhicules connectés, ces solutions promettent une intelligence embarquée et une conduite automatisée d’un niveau inédit. Li Auto et Mercedes-Benz AG ont déjà annoncé leur intention d’intégrer ces technologies dans leurs futurs véhicules.

Une collaboration stratégique avec Li Auto et Mercedes-Benz

Qualcomm introduit une innovation majeure avec le processeur Oryon, désormais optimisé pour l’automobile. Ces nouvelles plateformes Snapdragon visent une amélioration de 12 fois les performances en intelligence artificielle et une puissance de calcul trois fois supérieure à la génération précédente. La plateforme Snapdragon Cockpit Elite se concentre sur les expériences numériques enrichies, tandis que Snapdragon Ride Elite est dédiée à la conduite automatisée. L’architecture unifiée permet de combiner ces deux fonctions sur un seul système. Cela ouvre la voie à des véhicules toujours plus intelligents. Qualcomm se positionne ainsi comme un acteur clé dans la transition vers des véhicules définis par logiciel.

Qualcomm annonce que deux grands constructeurs, Li Auto et Mercedes-Benz AG, intégreront les solutions Snapdragon Elite dans leurs prochaines gammes. « Nous sommes ravis de collaborer avec Qualcomm pour offrir une expérience inégalée à nos clients, » a déclaré Magnus Östberg, directeur logiciel chez Mercedes-Benz. Donghui Ma, président de Li Auto, partage cet enthousiasme : « L’industrie automobile est à l’aube d’une révolution. Grâce aux avancées de Qualcomm en intelligence artificielle et en informatique, nous redéfinirons les expériences à bord.«

Un équilibre entre puissance, sécurité et efficacité énergétique

Les plateformes Snapdragon Elite offrent une efficacité énergétique exemplaire grâce à une gestion intelligente de l’utilisation des ressources. Elles répondent aux normes de sécurité les plus strictes, telles que la certification ASIL-D. Cela assure une qualité de service fiable pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). L’intégration de nombreuses caméras et capteurs, couplée à des algorithmes d’IA de pointe, permet une surveillance en temps réel. Je trouve que cela améliore à la fois le confort et la sécurité. Qualcomm garantit ainsi une expérience de conduite plus fluide et intuitive – le tout dans le respect de la consommation d’énergie.

En phase avec la tendance des véhicules définis par logiciel, Snapdragon Elite permet une évolutivité logicielle sans précédent. Grâce à la virtualisation, chaque module fonctionne de manière indépendante. Cela simplifie la mise à jour des fonctionnalités. L’architecture ouverte permet aux constructeurs de proposer rapidement les dernières innovations à leurs clients. Disponibles en 2025, les plateformes Snapdragon Cockpit Elite et Ride Elite marquent un tournant vers une nouvelle ère de mobilité intelligente. Qualcomm se positionne au cœur de cette transformation. Je trouve que cela ouvre la voie à des expériences connectées toujours plus abouties.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

