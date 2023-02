Le nouveau modem Qualcomm peut-il corriger les failles de la 5G ?

Le Snapdragon X75 de Qualcomm pourrait être le modem de téléphone qui fait enfin décoller la 5G Advanced. Cette nouvelle puce devrait exploiter la 5G à son plein potentiel.

L’arrivée de la 5G a suscité un enthousiasme sans précédent dans le monde de la technologie. Cependant, les failles de sécurité sont rapidement devenues un sujet de préoccupation majeure. Heureusement, la société Qualcomm a développé un nouveau modem qui promet de corriger ces vulnérabilités. Mais que peut-on attendre réellement de cette nouvelle technologie ? Est-ce que cela suffira pour garantir la sécurité de la 5G ?

Qualcomm : comment le Snapdragon X75 va améliorer la 5G ?

L’arrivée de la 5G n’a pas été aussi révolutionnaire qu’on l’imaginait, malgré sa facilité d’accès. La performance et la fiabilité de la technologie laissent souvent à désirer. Cela pousse les utilisateurs à rester avec la LTE. Cependant, Qualcomm compte bien révolutionner le marché avec le Snapdragon X75. C’est le tout premier modem de téléphone prêt pour la 5G Advanced.

Cette nouvelle norme cellulaire devrait apporter des améliorations significatives en termes de débit, couverture, fiabilité et gestion du trafic. Avec une vitesse accrue et des performances améliorées sur les réseaux, les utilisateurs pourront enfin profiter de la 5G à son plein potentiel.

Même si la norme 5G Advanced n’est pas prévue avant 2024, le Snapdragon X75 est un pas en avant pour la technologie. Ce modem offre également une autonomie de batterie prolongée et des performances plus stables dans les zones difficiles d’accès. De plus, il permet la gestion de données doubles 5G/4G sur deux cartes SIM à la fois. En même temps, il offre une prise en charge de Snapdragon Satellite pour des téléchargements améliorés.

La 5G en difficulté : des défis techniques et des infrastructures insuffisantes

La 5G est la dernière génération de réseau mobile qui promet des vitesses de téléchargement ultra-rapides. Elle a été très attendue pour sa faible latence et une connectivité plus stable. Cependant, malgré les attentes élevées, la 5G n’est pas encore très fiable.

L’un des principaux problèmes est le manque d’infrastructures suffisantes pour prendre en charge la technologie. Les opérateurs de télécommunications ont encore beaucoup à faire pour développer et déployer des réseaux 5G solides, rapides et stables. De plus, la 5G est confrontée à des défis techniques tels que la faible portée de la signalisation et la difficulté à traverser les obstacles physiques. Cela signifie que les signaux 5G peuvent facilement être perturbés ou bloqués par des bâtiments ou d’autres objets physiques.

Bien que la 5G ne soit pas encore largement disponible, l’amélioration des technologies de modems pourrait changer la situation. Qualcomm mise justement sur le Snapdragon X75 pour corriger les défauts de la dernière technologie de réseau mobile.

Snapdragon X75 : quand la puce Qualcomm sera-t-elle disponible sur le marché ?

Qualcomm a annoncé que des échantillons de puces Snapdragon X75 ont déjà été distribués aux fabricants. Cependant, il est probable que ce modem deviendra rapidement omniprésent dès sa commercialisation. Mais la question qui se pose est de savoir quand les consommateurs pourront réellement bénéficier de cette technologie.

Il est peu probable que la technologie 5G Advanced soit disponible avant 2024. Par conséquent, il faudra patienter un certain temps avant que les fournisseurs de services ne la mettent en place. Toutefois, l’introduction du Snapdragon X75 pave la voie à l’adoption future de cette technologie de pointe. Il est donc fort possible que les consommateurs puissent profiter des avantages de cette technologie avant la disponibilité de la norme 5G Advanced.