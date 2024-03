Lyon : quelles sont ces antennes 5G cachées dans les cheminées ?

La 5G connaît une expansion rapide en France. Elle introduit une large gamme de changements technologiques et ouvre la voie à de nouveaux usages. Pourtant, dans les rues de Lyon, des antennes 5G se dissimulent dans de fausses cheminées, un fait méconnu qui suscite des interrogations légitimes.

Des antennes 5G, dissimulées avec soin dans des répliques de cheminées, se fondent dans le paysage urbain lyonnais. En effet, cette méthode cherche à maintenir l'esthétique des zones résidentielles. Néanmoins, l'absence de communication claire à propos de cette occultation engendre diverses inquiétudes. Les habitants sont-ils bien informés de ce qui se passe au-dessus de leurs têtes ?

Antennes 5G : le choix de la discrétion

Au premier abord, le choix de cacher les antennes 5G dans des fausses cheminées interpelle. Pourquoi une telle décision ? C'est pour des raisons purement esthétiques, les opérateurs de télécommunication, en accord avec les copropriétés, ont opté pour une approche peu conventionnelle : masquer ces équipements au sein de fausses cheminées.

Cette démarche, certes créative, lance un véritable débat sur la transparence de l'information vis-à-vis des habitants. L'association Ly'Ondes souligne un manque de communication concernant la présence et les possibles effets de ces antennes. En conséquence, cela laisse planer un voile d'incertitude au sein de la communauté.

La parole aux Lyonnais et l'expertise professionnelle

Face à cette situation, les avis des riverains varient. D'une part, certains expriment leur étonnement et appellent à plus de clarté. « Ce serait mieux que ce soit à la vue de tous », suggère un résident, aspirant à une information accessible pour tous. D'autre part, il y a ceux qui trouvent anormal le manque de communication autour de ces installations.

Par contraste, les professionnels et responsables justifient cette discrétion par l'intention de préserver l'aspect visuel des quartiers historiques. « C'est purement esthétique », insiste Romain Bonenfant, mettant en avant l'effort d'intégration paysagère des antennes sans compromettre la beauté de la ville.

Considérations de santé publique et conformité aux normes

L'essor fulgurant de la 5G à Lyon, où près de 400 antennes ont été déployées, suscite une multitude de questions, notamment en matière de santé publique. Effectivement, les inquiétudes se font sentir, surtout parmi les individus sensibles aux ondes. Ceci est d'autant plus pertinent au vu des données montrant une nette augmentation de l'intensité des rayonnements.

Toutefois, et c'est important, les autorités sanitaires, ainsi que les opérateurs télécoms, cherchent à apaiser ces craintes. Ils insistent, de manière répétée, sur leur conformité absolue aux normes en vigueur. De plus, l'Anses, conjointement avec les professionnels du secteur, réitère que les protocoles d'émission et les dispositifs de sécurité sont scrupuleusement respectés. Par conséquent, ils assurent, sans équivoque, la protection des citoyens face à l'avènement de cette technologie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.