Free, SFR ou Orange ? Une étude révèle enfin qui a la meilleure 5G/4G !

Ce sont Orange et Free qui possèdent la meilleure couverture 4G et 5G en France. Cette nouvelle étude vient confirmer leur leadership.

Mercredi, nPerf a publié son nouveau rapport sur la couverture 4G et 5G en France au cours de l'année 2023. C'est ainsi Orange qui couvre le plus de territoires en matière de 4G, avec une marge réduite sur les autres opérateurs. En ce qui concerne la 5G, Free domine largement tous ses concurrents, dont Orange qui accuse un gros retard.

La couverture réseau est essentielle quand vous devez choisir un fournisseur d'accès à internet. Ce critère détermine la disponibilité et la qualité de la connexion dans votre région.

Il faut opter pour un opérateur qui propose une couverture étendue et une technologie adaptée. Votre expérience en ligne changera selon que vous choisissez l'ADSL, le VDSL ou la fibre.

Par ailleurs, vous avez des baromètres comme nPerf pour sélectionner le FAI le plus adapté à vos besoins. Notons que ces entités se spécialisent dans la mesure des connexions.

Le baromètre attribue un indice à chaque fournisseur d'accès à internet pour évaluer sa couverture réseau. Pour cela, nPerf s'appuie sur deux paramètres :

La couverture géographique

La couverture de la population en mobilité

La couverture géographique fait référence à l'étendue du territoire couvert, tandis que la couverture de la population en mobilité s'apparente à la distribution des individus — qui utilise l'application nPerf — aux endroits où ils font usage de leur smartphone en déplacement.

Orange, l'opérateur le plus disponible en termes de 4G

Orange se démarque avec un indice de couverture de 97,91 %. L'opérateur devance SFR, Bouygues et Free, mais ces derniers ne sont pas loin.

En effet, les autres fournisseurs dépassent tous les 96 %. SFR arrive deuxième avec 96,99 %, Bouygues obtient un indice de 96,69 %, et Free s'en sort avec 96,53 %.

D'autre part, le rapport de nPerf révèle l'indice de couverture 4G et 5G par région. Cela pourrait vous orienter dans le choix de votre forfait.

Rappelons qu'Orange offrait l'an dernier la meilleure qualité d'appel et le meilleur débit descendant. C'est ce que révélait une étude de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en octobre 2023.

Free écrase la concurrence sur la couverture 5G

Dans le baromètre nPerf de l'année 2023, Free obtient l'indice de couverture 5G le plus élevé. Celui-ci se situe à hauteur de 56,78 %, bien au-dessus des indices de la concurrence.

Notons la marge conséquente entre Free et son concurrent le plus proche. Bouygues s'en sort avec un indice de couverture de 49,55 %, et SFR affiche 46,95 %.

Orange possède le leadership sur la technologie 4G. Néanmoins, l'opérateur est le mauvais élève en matière de couverture 5G. Son score ne dépasse même pas les 40 %. En effet, le baromètre le note à 37,70 %.

Néanmoins, il y a une explication à ce retard. En effet, l'opérateur se concentre d'abord sur la 4G et a fait le choix d'une approche raisonnée et responsable pour le déploiement de la 5G.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.