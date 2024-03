Les nouvelles offres d’IA générative lancées par Orange Business

Orange Business lance des offres révolutionnaires d'IA générative en France, ces solutions transforment le paysage de l'intelligence artificielle. Avec un partenariat innovant avec LightOn et une technologie de pointe, ces solutions promettent sécurité, efficacité et soutien complet du projet.

Un nouveau chapitre pour l'IA générative

Orange Business se positionne en pionnier avec ses nouvelles offres d'IA générative. Leur approche couvre l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'idéation à la maintenance. Un partenariat avec LightOn vient renforcer cette avancée. Cela promet une transformation digitale complète pour toutes les entreprises.

Des offres complètes et sécurisées

Les solutions d'IA générative d'Orange Business s'étendent de l'infrastructure à l'application. Elles assurent une maîtrise des données et des coûts. Avec le soutien de l'entreprise Hewlett Packard, ces offres promettent une révolution dans l'utilisation sécurisée de l'IA.

Orange Business, en collaboration avec LightOn, dévoile une offre SaaS clé en main. Cette solution vise à simplifier la gestion documentaire et la génération de contenu. Elle est spécialement conçue pour les PME et ETI. Par conséquent, l'IA générative devient également accessible à tous.

Une révolution dans l'infrastructure IA

GPU as a service

L'offre IaaS de GPU as a Service d'Orange Business fourni une infrastructure puissante et flexible. Elle est idéale pour l'entraînement et l'inférence des LLM. Ce service répond ainsi aux besoins spécifiques des entreprises en matière d'IA générative.

Orange Business s'engage pour un numérique responsable

Orange réaffirme son engagement pour un numérique responsable et de confiance. Avec des initiatives comme la charte éthique de la data, l'entreprise met en avant sa démarche éthique dans le développement de l'IA. Ce lancement d'offres est une preuve supplémentaire de leur engagement envers la sécurité des données et la transformation digitale des entreprises.

Les nouvelles offres d'Orange Business marquent un tournant dans l'industrie de l'IA générative. Elles témoignent de l'engagement de l'entreprise à accompagner ses clients dans leur transformation numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

