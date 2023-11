Une perspective innovante dans le data cloud, la gouvernance et la sécurité des données

Snowflake est en pleine ébullition, il traficote avec son data cloud, lui forge des muscles de titane pour qu’il puisse lever sans broncher le moindre bout de data tout en boostant ses compétences en matière de gouvernance.

La magie de Snowflake 2023

Snowflake démolit chaque silo, réduit chaque mouvement de données à zéro et optimise son soutien pour les tables Iceberg, très appréciées du coin. Du coup, les utilisateurs peuvent unifier toutes leurs données dans son Data Cloud : un rubik’s cube en trois dimensions qu’ils doivent résoudre sans se mordre la langue.

Et ce n’est pas tout : le gribouillis compliqué de la gouvernance et de la conformité ? Snowflake transforme tout ce capharnaüm en art abstrait ! Grâce à sa dernière proposition phare, Snowflake Horizon, les utilisateurs peuvent sécuriser, connecter, et accéder en toute tranquillité à leurs données, applications, et tout le reste du package sans se faire des nœuds au cerveau.

Tables Iceberg et data cloud unifié

Même l’interface de gestion des coûts de Snowflake n’est pas en reste. Elle unifie les fonctionnalités existantes et ajoute une panoplie de nouvelles capacités à leur arc. Résultat ? Les administrateurs peuvent garder un œil grand ouvert sur leurs dépenses Snowflake, mieux les piloter et les optimiser, le tout dans une seule et même interface utilisateur.

Le 9 novembre 2023, le jour où Snowflake a envoyé une armada de nouvelles améliorations pour éradiquer les silos et intégrer l’IA et la création d’applis directement dans les données d’entreprise. Ces annonces font que les organisations peuvent tirer le maximum de valeur de son Data Cloud en rassemblant toutes leurs données dans une sorte de sanctuaire unique et bien gardé par un modèle de gouvernance robuste. Et cerise sur le gâteau, le tout est proposé avec une rentabilité et une performance de premier ordre. Fini les complications : tous les types de développement et de travail peuvent être directement apportés à leurs données, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d’innovations avec le Data Cloud.

Snowflake se démène pour continuer à supprimer les silos de données et alimenter les stratégies de données des entreprises. Snowflake renforce son support pour les tables Iceberg afin d’unir toutes les données des utilisateurs dans le Data Cloud. Entre autres, les tables Iceberg amènent la facilité d’utilisation, la performance et la gouvernance universelle de Snowflake vers des données stockées et gérées en externe dans le format Apache Iceberg. Il facilite également l’accès à ces informations à partir d’autres moteurs, offrant ainsi un choix supplémentaire aux clients pour gérer facilement d’autres modèles d’architecture pour leurs datalakes, leur entrepôt de données, leur data mesh et leur data warehouse avec Snowflake.

Snowflake Horizon : gouvernance et sécurité

Par ailleurs, Snowflake rehausse ses capacités de gouvernance et du data cloud grâce à Snowflake Horizon. Une véritable as du gouvernail, Snowflake Horizon offre une solution intégrée permettant de gérer les données, applications et autres, à travers les clouds, les équipes, les partenaires et les clients, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des structures. Et si vous vous dites que ça doit être tout pour Snowflake Horizon, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Il continue à évoluer avec des capacités supplémentaires qu’il vous faut absolument connaître :

Snowflake obtient des autorisations et certifications de plusieurs pays pour renforcer la sécurité et la confidentialité, notamment pour le secteur public..

Snowflake introduit Data Quality Monitoring pour mesurer, enregistrer et améliorer les métriques de qualité des données, renforçant ainsi sa gouvernance.

L’interface utilisateur du lignage des données permet de visualiser le lignage des objets en amont et en aval. Ainsi, les clients peuvent voir comment les objets en aval peuvent être affectés par des modifications effectuées en amont.

Les politiques de confidentialité différentielles en développement préservent les données sensibles, empêchant l’identification individuelle par les résultats de requête

Une classification améliorée des données grâce aux classificateurs personnalisés, à la classification internationale disponible pour tous et au nouveau flux de travail de classification basé sur l’interface utilisateur de Snowflake.

Le futur Trust Center en aperçu privé simplifiera la sécurité cross-cloud et la conformité, réduisant les coûts de surveillance et le TCO.

Alors, chapeau Snowflake ! C’est comme si vous sculptiez un paysage époustouflant à chaque nouvelle innovation.

Trust Center, un partenaire solide pour la sécurité

Accueillez chaleureusement le Trust Center! Muni comme un champion de boxe sur le ring du monde numérique, il est votre partenaire rêvé, un véritable bouclier contre les dangers cybernétiques. Non seulement il vous permet d’ouvrir les yeux sur les risques de sécurité et de conformité, mais il se base aussi sur les as du métier, les pratiques de premier choix pour garder votre entreprise en sûreté.

Mais attendez une seconde, ce héros numérique ne se contente pas simplement de vous alerter. Oh que non! Il vous offre également des recommandations clés, tout droit sorties de sa manche, pour résoudre ces violons sinistres qui jouent les airs sombres de la non-conformité. Et ce n’est pas tout. Il dessine également un chemin clair pour prévenir toute répétition de ces malheureuses infractions.

Pour faire simple, avec le Trust Center à vos côtés, vous avez l’opportunité de transformer les dangers en défis. Alors, pourquoi attendre? Faites-lui de la place et regardez-le défendre votre terrain avec panache!

Communiqué de presse du 09 Novembre 2023