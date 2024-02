Free prépare une box 5G : une révolution après Freebox Ultra ?

Le géant français, Free, va encore surprendre ses abonnées avec la 5G. L’opérateur pourrait bien lancer cette offre d’ici peu. Une innovation considérable, qui améliorera de plus en plus les services de Free. Que demander de plus ?

Des box wifi boostées avec la 5G de Free, qui dit mieux ? L’opérateur pourrait bien s’aventurer dans le domaine des réseaux surpuissants. Et c’est une aubaine pour les abonnées. En effet, la performance des box de Free sera dupliquée avec cette innovation. Il ne reste plus que la date officielle, ainsi que l’annonce de l’opérateur. Après, nous pourrons profiter des atouts de la 5G avec cette avancée.

Une annonce assez mystérieuse

Comme à son habitude, Free met plusieurs indices sur ces réseaux sociaux avant de faire une annonce officielle. Le 19 février dernier, un des cadres de l’entreprise a échangé avec un internaute. Ce dernier lui demandait si Free envisageait de lancer une box wifi 5G d’ici peu. L’opérateur n’a pas répondu directement. Par contre, il a inséré des émoticônes de fusée dans l’échange.

Il n’y a plus de doute, Free est partant pour cette aventure palpitante. Et si vous connaissez les habitudes de l’entreprise, la 5G pourrait bien devenir une réalité pour les box de l’entreprise. Souvenez-vous, Free a teasé la Freebox Ultra, et ses autres produits en se basant sur des signes astrologiques.

Certains spécialistes ont même monté une théorie assez surprenante. Selon leur analyse, Free pourrait lancer cette fameuse box wifi 5G en 2024.

Free et la 5G : une entrée surprenante dans la cour des grands

L’opérateur de Xavier Niel est un peu en retard dans ce secteur des réseaux surpuissants. Ses concurrents, Orange et Bouygues ont déjà une offre 5G depuis quelques années. Et leurs box sont assez performantes. Orange a surpris le public avec ses 5 G Home et son débit de 615 Mbit/s. De plus, il existe d’autres offres supplémentaires pour fidéliser les abonnés.

Bouygues Telecom, de son côté, tient aussi une place forte dans le secteur. L’opérateur garantit un débit de 1,1 Gbit/s. Toutefois, le réseau ne remplit pas encore les exigences de la « vraie 5G ».

Mais Free a une surprise de taille avec sa 5 G. En effet, l’opérateur va miser des investissements considérables pour se faire une place sur le marché. De plus, il dispose de plusieurs atouts technologiques pour atteindre son objectif. Et Free a une stratégie assez particulière. L’entreprise va exploiter ses antennes 4G pour alimenter ses box 5 G. Une approche audacieuse, qui améliorera la couverture en un bref délai. Avec cette box et ses infrastructures, Free couvrira 94 % du territoire français.

Et ce n’est pas tout. Free peut encore apporter plusieurs changements pour devenir une référence en termes de 5 G. Un communiqué officiel pourra éclaircir ce mystère.

Et Free annonce déjà la couleur de cette innovation sur son site. Sa 5G sera 3 fois plus rapide que les réseaux 4G les plus performants. De plus, elle consomme 10 fois moins d’énergie que les autres propositions.

