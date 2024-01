Freebox V9 : les premières images enfin dévoilées, avec une date précise !

Tout s’accélère chez Free. La Freebox V9 a enfin fait son apparition. L’opérateur vient de dévoiler quelques images assez intéressantes pour attirer l’attention des abonnés. Un design épuré, combiné à une performance extraordinaire, que demander de plus ?

Free démarre fort l’année 2024. Après quelques semaines de retard, l’entreprise vient de donner quelques indices sur la fameuse Freebox V9. Elle a invité la presse, ainsi que plusieurs influenceurs à l’occasion d’un évènement important. « C’est du jamais vu, et ça se passe chez Free » marquera l’annonce officielle de cette innovation. Cette conférence se déroulera le 30 janvier prochain, à 10h précise.

« Prêts pour un nouveau banger ? »

Cette phrase d’accroche a chamboulé le monde d’internet. Avec un seul tweet, Free a attiré l’attention du grand public. Xavier Niel n’a pas déçu. Ce spécialiste avait rassemblé plusieurs indices sur cette innovation de Free depuis des semaines. Et il avait toujours raison sur ces théories.

L’opérateur a dévoilé quelques images de la nouvelle Freebox V9. Et les attentes seront satisfaites. Rien que le design suscite la curiosité des utilisateurs. Un box gris argenté, avec quelques touches de noires brillant. Cette combinaison apporte une bonne dose d’élégance à cette innovation.

Les spécialistes ont ensuite décortiqué la courte vidéo de Free. Selon leurs conclusions, la Freebox V9 est équipée de quelques ports RJ45 Ethernet.

Le WiFi 7 sera au rendez-vous

Plusieurs spécialistes ont donné leurs avis concernant la Freebox V9. Et ils se sont mis d’accord sur une théorie. La nouvelle box de Free sera compatible avec le WiFi 7. Et c’est une évidence. En effet, cette technologie sera l’avenir dans le monde du numérique. De plus, la Freebox V9 devrait succéder à la Freebox Delta. Cette dernière prenait déjà en charge le WiFi 6E.

Côté performance, la Freebox V9 exploite la fibre 10G-EPON. Les utilisateurs bénéficient alors d’une vitesse de connexion de 10 Gbits/secondes. « C’est du jamais vu » en France.

La fibre 10G-EPON, associée au WiFi 7. Ce combo fera trembler la concurrence pour cette année 2024. En effet, Free est loin devant ses rivaux directs. La Livebox 7 ne pourra pas la devancer d’ici peu. Ce produit ne prend en charge que le WiFi 6E.

Et Free veut aussi surfer sur la tendance. L’opérateur garantit des abonnements Netflix et Amazon Prime aux utilisateurs.

C’est une évidence, Free réserve une surprise pour ses adeptes mardi prochain. Tous les indices mènent à la Freebox V9. L’approche stratégique de l’entreprise contribuera à la réussite de ce nouveau produit.

En effet, elle a partagé plusieurs indices depuis quelques semaines. Mais le 13 janvier dernier, une publication Instagram a attiré l’attention du public. Free a teasé la Freebox V9, avec une description « Tu ne me connais pas mais tu m’aimes déjà ».

La courte vidéo est la cerise sur le gâteau. Comme quoi, Free trouve toujours des approches originales pour lancer un nouveau produit. Souvenez-vous des dernières box WiFi. L’opérateur avait utilisé les signes astrologiques pour les annoncer.