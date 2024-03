La 5G en Europe : une révolution plus lente que prévu. Pourquoi ?

L’arrivée de la 5G en Europe était perçue comme le début d’une ère nouvelle, une révolution qui devait redéfinir nos modes de communication et notre interaction avec le monde numérique. Or, cette avancée tant attendue progresse plus lentement que beaucoup ne l’avaient espéré.

Les difficultés du déploiement de la 5G en Europe

Premièrement, l’impulsion donnée par l’Union européenne pour que les opérateurs télécoms accélèrent le déploiement de la 5G se heurte à une réalité économique difficile. La concurrence intense dans ce secteur limite les ressources financières disponibles pour de tels investissements.

Mais face à cette situation, une voix s’élève, celle de Margherita della Valle de Vodafone, qui plaide pour une réorganisation du marché. Selon elle, un pays avec moins d’opérateurs se portera mieux en termes de déploiement de cette technologie. C’est également un signe d’inefficacité économique d’un marché trop fragmenté. Cette perspective nous montre clairement que sans une certaine forme de consolidation, les investissements nécessaires pour la 5G peinent à voir le jour, étant étouffés par les coûts prohibitifs de la concurrence.

L’intelligence artificielle comme vecteur d’espoir

Par ailleurs, l’intelligence artificielle (IA) suscite un optimisme croissant quant à son potentiel à stimuler l’adoption de la 5G. Lors d’un événement à Barcelone, l’IA était au centre de toutes les attentions, notamment dans le domaine des smartphones.

À titre d’exemple, Timotheus Höttges, à la tête de Deutsche Telekom, envisage un futur proche où l’IA rendrait obsolètes les applications mobiles classiques. Cette transformation pourrait voir nos téléphones se convertir en assistants personnels ultra-performants.

Cette idée montre qu’il est nécessaire d’avoir des réseaux 5G plus puissants pour supporter une grande augmentation de l’utilisation des données. Malgré les défis économiques actuels, l’IA fournit une bonne raison de développer davantage cette technologie avancée. Cette observation illustre comment ces technologies avancées peuvent coopérer de manière bénéfique.

Les barrières réglementaires

Pour finir, les règles en place ralentissent le progrès de la 5G. Les opérateurs souhaitent que les politiques mettent à jour le marché pour le rendre plus simple à gérer. Ils pensent qu’il est compliqué d’investir bien dans la 5G sans nouveaux changements dans les lois. Ainsi, il est nécessaire d’ajuster les règles pour qu’elles correspondent mieux aux demandes technologiques et financières d’aujourd’hui.

