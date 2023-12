Saviez-vous que la France a la meilleure 5G du monde ? Voici pourquoi

Depuis quelques années, la France s’est engagée dans une course ambitieuse pour déployer la technologie 5G. À présent, ce pays se hisse au sommet avec la meilleure 5G du monde. Mais quels sont les secrets de cette réussite ?

La 5G française ne cesse de faire parler d’elle… Ainsi, la France se démarque comme le pays le plus avancé parmi les nations les plus développées. Selon une étude récente d’OpenSignal, la France se positionne en tête du classement mondial pour la vitesse de la 5G, surpassant même les autres pays du G7.

Cette performance remarquable place ce pays loin devant des nations telles que les États-Unis et l’Allemagne.

La France domine la 5G avec une croissance impressionnante en 3 ans

En seulement trois ans depuis le déploiement de son réseau 5G, la France a connu des progrès remarquables. Toutefois, malgré les controverses initiales liées aux impacts sur la santé et l’environnement, le réseau 5G français s’est enrichi d’investissements conséquents et de pratiques de qualité.

De fait, ces efforts se sont avérés fructueux, comme en témoigne l’étude d’OpenSignal. En 2023, le débit moyen de la 5G en France a grimpé à 221,1 Mbps, une performance nettement supérieure à celle des États-Unis (157 Mbps), du Japon (153,3 Mbps) et de l’Allemagne (151,8 Mbps). Par ailleurs, il est important de noter que la France avait déjà pris le leadership dans ce domaine l’année précédente.

🥇Grâce à qui ? Entre autre au réseau 5G Orange qui a fait le choix du 3,5Ghz plus rapide ! ➡️ La France aurait le meilleur débit 5G des pays du G7, loin devant les États-Unis et l'Allemagne https://t.co/19XX4OyAfm — isabelle delestre (@idelestre) December 29, 2023

La 5G française en tête, d’autres pays en baisse

L’étude révèle également un écart croissant entre la France et les autres pays du G7 en termes de vitesse de la 5G. Effectivement, aucun de ces pays n’a réussi à atteindre le niveau de débit que la France avait déjà établi l’année précédente, soit 192,2 Mbps.

En outre, certains pays, tels que le Japon et le Royaume-Uni, ont même vu leur débit moyen diminuer. Au Japon, le débit est passé de 171,8 à 153,3 Mbps, alors qu’au Royaume-Uni, il a chuté de 136,5 à 118,2 Mbps. Or, cette baisse de performance dans d’autres pays souligne d’autant plus l’excellence du réseau 5G français.