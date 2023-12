La VRAIE 5G arrive enfin en 2024 : quelles sont les différences avec la vôtre ?

Tout le monde a été surpris par le lancement du 5G il y a 5 ans. Ce réseau sans fil affichait une performance optimale sur papier. Cependant, il avait encore besoin de quelques perfectionnements pour être le leader du marché. D’ici 2024, vous aurez la 5 G SA à votre disposition. C’est la dernière version, et aussi la plus efficace dans sa catégorie.

La 5 G SA (standalone) sera une des innovations phares de 2024. Rien que son nom indique une amélioration considérable. Effectivement, ce réseau repose sur une infrastructure distincte. C’est une différence majeure, en comparaison avec la 5G d’il y a 5 ans. De plus, cette innovation a plusieurs avantages pour tous les utilisateurs. Un privilège conséquent, surtout pour les entreprises.

La 5 G SA, le réseau fétiche des entreprises

Cette nouvelle technologie de réseau est capable de supporter de lourds usages. Les spécialistes vont alors l’exploiter dans les entreprises. La vitesse de connexion et de téléchargements est largement supérieure aux dernières versions. Par ailleurs, le temps de la latence est quasiment imperceptible.

De plus, ce nouveau réseau dispose d’une fonctionnalité particulière. Chaque tranche de contenu peut œuvrer en toute indépendance. C’est la technologie « slicing ». Il sera alors possible de concentrer la puissance du réseau sur un besoin spécifique.

Logiquement, la 5G SA sera exploitée dans les grosses industries. Le réseau va perfectionner les tâches des robots avec sa performance. En effet, les manipulateurs peuvent les guider à distance, avec une précision optimale. Ces machines sont toujours capables de fonctionner automatiquement avec l’innovation de la 5G SA.

Mais les spécialistes ont aussi pensé à d’autres usages atypiques. La 5G SA sera utilisée dans le domaine médical d’ici peu. Elle sera déployée pour effectuer des chirurgies à distance, tout simplement à l’aide d’une machine. Serait-ce la frontière entre la réalité et la science-fiction ? Par ailleurs, il sera aussi possible de piloter des véhicules à distance avec cette technologie.

Pourtant, ce ne sont que les promesses de l’ancienne 5G. Ces engagements seront bientôt respectés avec la 5 G SA ou 5G+. Mais il faut patienter jusqu’en 2024.

Les opérateurs sont déjà dans la course

La 5G SA affiche une robustesse considérable sur le papier. Les opérateurs se ruent alors sur cette innovation pour dupliquer leurs chiffres d’affaires en 2024. Et ils ont tous des arguments différents pour attirer le plus de clients possible.

SFR, par exemple, veut utiliser ce réseau pour diffuser des événements en direct. Avec un temps de latence quasiment nul, l’utilisateur aura une expérience agréable. L’entreprise va se focaliser sur les retransmissions des émissions spéciales avec cette nouvelle approche.

Free, de son côté, est actuellement en phase de test. L’entreprise n’attend plus que l’autorisation de l’ANSSI avant de lancer son offre.

Bouygues Telecom a annoncé ce nouveau réseau en 2024. C’est aussi le cas d’Orange, qui a rejoint la course aux 5G SA récemment. Mais ces deux opérateurs n’ont pas encore donné de détails sur leurs approches.